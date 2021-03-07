【本報訊】一名在北角任地產經紀的48歲女子昨確診（第11090號），列源頭不明，數名同事及曾與患者在辦公室商討事項的業主須送檢。防護中心指，經紀帶客人到大廈睇樓，一般不屬長期逗留，相關大廈毋須強檢。

西九博物館雜工中招

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨指，確診的地產經紀於北角新都城大廈B座佳坊地產工作，3月1日與家人到明星金閣海鮮酒家食飯。3月4日最後上班，翌日開始咳嗽。患者最近沒帶客睇樓，但3月2日曾有業主到佳坊地產與患者「對數」，雙方有戴口罩商談20多分鐘，由於辦公室屬密封空間，中心將相關業主列密切接觸者，聯同與患者共事的數名同事送檢。

被追問曾到該公司睇樓的客人是否要檢疫，張指要視乎睇樓時有沒戴口罩及逗留時間等，「一般而言睇樓客唔需要檢疫」，中心會跟進被強檢的經紀近日有否帶客睇樓。她又稱即使經紀有帶客睇樓，因逗留時間不長，相關大廈居民毋須強檢。

昨有多宗初步源頭不明個案，其中一人是居沙田隆亨邨賞心樓的65歲男子，於西九文化區M+博物館任地盤雜工，3月6日最後上班，昨初步確診，三名同事須檢疫。

另一宗初步源頭不明是一名41歲家庭主婦，原與家人同住的她在確診前搬往尖沙嘴華園大廈賓館，由於賓館是分租單位，其他分租人士須檢疫。

一名於東涌映灣園15座工作、居於元朗祥降圍村屋的36歲女保安員，3月6日最後上班。另一名35歲居於粉嶺綠悠軒6座的男工程聯絡員，於順天邨天池樓工作，2月28日不適仍繼續上班，最後上班日是3月6日。