【本報訊】香港西醫工會變天。西醫工會選舉一波三折，需兩度押後投票，昨日終有結果。矢言要改革工會的前副會長梁漢輝以32票之差，擊敗被指立場深藍、創會18年的歷任會長楊超發，成功當選為會長。

西醫工會擁有逾1,500名會員，幹事會共有17名成員，是次有九個職位改選，包括會長、兩名副會長、司庫、秘書及四名幹事。據了解，今屆授權票多達逾500張，早前工會已在律師見證下，核實所有授權票，前日開始亦再次核實，經過近12小時核實及點算選票，至昨天凌晨終有結果。

選前因調查工會賬目、被時任會長楊超發革除職務的前副會長梁漢輝在今次選舉取得256票，楊超發獲224票，梁以32票之差擊敗楊，成為會長，是創會18年以來首有楊以外的人士擔任會長。副會長及秘書共三個職位無人競爭自動當選，由多名前幹事及會員組成、矢言要改革工會的「香港西醫工會改革同盟」的七名成員全部當選。

梁表示經過艱難過程才當選會長，自言一年前已發現楊管理有問題，但初時無人理會，鍥而不捨揭露真相後才獲會員逐步理解，並以選票「踢走」對方，「唔能夠畀一個人去霸佔個會，已經太耐喇，霸住個會十幾年」。

司庫：上任着手查賬目

梁又希望工會能重回正軌，稱當選後首要工作是團結工會及幹事會；工會作為政府諮詢機構，未來亦會跟進各項政策，包括政府欲容許海外畢業醫生免試執業的安排。他強調工會雖不會就政治表態，但不會因政治壓力而噤聲，並會以會員權益及福利為依歸；就任何長遠政策，都會先諮詢會員意見及經幹事會討論後才表態。

成功競逐連任的義務司庫陸偉亮則指，會成立委員會處理工會問題，包括工會18年來未有報稅，以及過去七年的財務紀錄；指如發現有幹事犯錯，將會跟進並追究，又提到若工會財政許可，會免除會費及課程費用。

楊在選舉完結後未有回應任何提問，一臉落寞離開。楊擔任西醫工會會長18年，2019年工會換屆選舉的授權票上預印楊的名字，令簽署授權書的會員，等同自動授權楊代為投票，被會員投訴選舉不公。

楊亦在2016年成立「反港獨西醫前線」，以「反港獨、反壟斷、只對事、不對人、愛中國、護香港」為參選口號。近年他先後擔任「廣東省粵港澳合作促進會醫藥衞生大健康委員會」常務副主任和粵港澳大灣區醫師聯盟副主任，獲中聯辦頒發常務副主任牌匾。