「哪怕只能上傳一張相」

緬甸記者從來不好當。三年前路透社記者因揭露羅興亞屠殺判囚，國務資政昂山素姬力指記者犯法；到今年2月軍事政變，傳媒又與示威者同受壓迫，上周六名記者遭起訴「散播假消息」。不過，艱險中仍有「游擊記者」勇於留在現場，穩守抗爭數碼前線，直播抗爭真相。

對上一次緬甸發生軍事政變是2003年，塔倫從泰這一年入行成為記者。18年後軍人再次奪權，現職民間資助通訊社「新時代」的他即趕回仰光辦公室，帶走幾樣必需品就鎖門，自此沒有再回去，跟九個同事以街頭為編採室，用手機經facebook直播全國示威實況，哪怕每次只能上傳一張照片、十數秒的片段。

facebook在緬甸等同於互聯網代名詞，5,300萬人口中有一半是用家，是大眾傳播的最後防線。2月22日舉行最大規模全國示威，三個本地傳媒機構在平台做了65場直播，「新時代」其中一段影片成為當天大熱，有18.5萬次瀏覽。平民、社運人士和抗爭者也加入採訪行列，軍警2月20日在第二大城市曼德勒開槍射死兩人，靠現場市民以多角度記錄事件，甚至出動無人機，路透社等外國媒體都靠轉發這些影片，了解現場情況。

壓抑恐懼 拍下死亡一刻

雖已不是首次經歷軍事政變，塔倫從泰承認這次特別心驚膽顫：「情況是我們遇過最惡劣。」無國界記者說緬甸新聞自由排名自2018年連年後退，2月政變以來當局打壓力度更大，緬甸援助政治犯協會統計至少34名記者被拘留，僅15人獲釋；北部「74傳媒」成員更直播被捕過程。還能在街頭採訪的記者，亦不時被軍警追捕、阻截、甚至以橡膠彈射擊。軍政府一方面聲稱尊重新聞採訪權，一方面不滿傳媒形容事件為「軍事政變」，不惜違反憲法，威脅撤掉「不修正」的傳媒牌照。

公民記者承受的壓力亦不下於專業記者。現場有業餘攝影師坦言，要極力抑壓內心恐懼，才能拍下受害人中槍、流血到死亡的過程。倡議數碼自由的曼谷馬努西亞基金會創辦人帕拉吉特說：「這些人守住數碼抗爭最前線。他們為大眾傳播資訊，面對的風險是一樣的。」

第二個難題是網禁。政變後facebook一度被封鎖，以阻遏反對派傳訊；傳媒和抗爭者自有過牆梯，下載VPN（虛擬私人網絡）繞過封鎖繼續收發報道。其後平台雖然解封，還以「侵犯人權」為由、反過來封殺了軍政府的專頁，但每日凌晨1時至早上9時網禁已成例行公事，有時在當局認為情勢緊張的「適當」時候亦上不了網，直播主要各自想辦法從本地網絡尋找空隙繼續傳訊，哪怕短片畫面有時朦朧鬆。塔倫從泰說：「面對重重困難，公民記者和傳媒都盡量想方設法貼文報道。最重要是讓全球知道這裏正發生的事。」

路透社