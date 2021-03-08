去年北京代港推出「港版國安法」時，身兼香港維護國家安全委員會主席的特首林鄭月娥曾指只有一小撮人受影響，並不嚴苛。時隔不足一年，已有逾百人因《國安法》被捕，包括47名跨黨派、因為參加民主派初選而告「串謀顛覆國家政權罪」的民主派。林鄭今天在記者會被問到當日說法是否欺騙港人時，只稱《國安法》實施後，「係按步就班做緊要做嘅嘢」，稱調查及檢控工作都由警務處的國家安全處和律政司內專責國安的人員執行，「我唔想評論個案或者被檢控嘅人士」，僅稱所有事都要「講法律、講證據，最終交由法庭裁決」。

林鄭稱，有一件事明顯清楚，亦與她當初說法一致，「就係（國安法）回復咗絕大部份市民嘅人身自由同安全」，其後大數「黑暴」為禍，指香港是個750萬人的社會，但有一段長時間，「我哋呢啲市民連出街搭地鐵、發表啲意見都唔敢，好多企業由於可能比較支持政府，或者支持國家立場，亦都唔係好敢開業，甚至喺疫情期間，有啲酒店都唔敢租畀我哋作檢疫用途，係因為『黑暴嘅陰影』，但呢個已經隨住《國安法》實施，大大減退咗。」

她反稱希望記者問問，絕大部份的香港人，是否她當日口中所指的「大部份市民」？人權和自由是否在《國安法》實施後得到保障？但全程未有提及不少香港人也批評《國安法》限制自由、助長當局濫捕濫告，同時令香港的國際聲譽不再。

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