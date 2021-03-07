【本報訊】全國人大會議將審議修改香港選舉制度，除大幅度修改立法會選舉及特首選委選舉的組成外，更要建立「全流程資格審查機制」，全國港澳研究會副會長劉兆佳估計，該機制是由「社會賢達」組成的獨立機構，擁調查權力，但愛國者治港標準「無辦法百分之一百清楚」，但資格審查會「相當嚴厲」。

梁愛詩：怪係怪我哋自己

日前人大常委會副委員長王晨指，修改香港選舉制度思路是對選委會「重新構建和增加賦權」，同時建立全流程資格審查機制，劉兆佳估計，「全流程」意指建立「強而有力、有權力、高層次」資格審查機制，料為社會賢達和政府共同組成的「獨立機構」，擁有法定權力，「甚至給予獨立調查權力」，調查參選人背景、言行及與外部勢力關係。

劉兆佳又預計，日後資格審查會「相當嚴厲」，「比較多非忠誠反對派入唔到閘去參選」，但愛國者標準「無辦法百分之一百清楚（列明）」，直言涉及層面太闊，「其實嚴同緊相當程度睇政治氣候、愛國者治港係咪達到全面貫徹地步」。

基本法委員會前副主任梁愛詩接受商台訪問時指，今天局面「應該怪係怪我哋自己，呢廿幾年冇做好佢（政治體制）」，包括過去三次政改，僅一次獲立會通過。對於日後立會重組後，梁相信選委會界別議席比地區直選、功能界別多，「例如分區直選是20席，功能組別是30席，那它（選委會）便是40席。」

民主黨主席羅健熙表示，設立審查機構對民主派而言，必定是參選空間進一步收窄，形容「越來越難啃」下，民主派對日後是否參選需要更多討論，但他認為，不論是獨立機構或者選舉主任，「本質都係政治審查」，新增機構僅反映中央對公務員不信任，要由中央認為可信的人進行政治審查。對於劉說不出愛國者標準，稱日後會有新事態及言行威脅國安，羅批評其說法反映即將出台、列明正負面清單的宣誓修例，根本沒有立法必要。