剛過去的一個星期，對民主派人士而言，全國人大修改選舉規則、47名參與初選民主派人士上庭，大部份人不獲保釋，自然是他們最關注、也感到傷感及無力的事件，但對港府及一些建制派而言，美國傳統基金會突然將香港剔出經濟自由度指數評級，卻令他們感尷尬及不滿。有金融界人士指，傳統基金會的經濟自由度指數評級雖無實質功能，但是也有一定影響力，他們最關注的是，外商甚至一些國際評級機構，會否受影響而改變對香港的評估。

該金融界人士指，以往即使香港面對不少政經風浪及爭議，傳統基金會的經濟自由度指數評級都給予香港極高評級，「唔係排第一都係排第二」，而這個排名一向是港府對外推銷香港「冇問題」、有國際認同「一國兩制」的「金漆招牌」，現在忽然被基金剔走，自然令港府感尷尬，「有個建制嘅商界人士話，原本以為最多降幾級，完全冇諗過被剔走。」

「幾億公關費倒落海」

他又指之前港府花以億計公帑，找國際公關公司重建香港國際形象，「結果到𠵱家睇唔到有乜成績出嚟，反而仲畀傳統基金會剔出經濟自由度指數評級，睇嚟呢幾億又係倒落海。」

雖然經濟自由度指數評級其實並無甚麼具體作用，但該金融界人士指，但有關評級始終有一定江湖地位及影響力，「所以港府係咁鬧基金會唔正確，評論亦非基於事實」，但金融界最關心及擔心的，並非基金會今次決定，而是會產生甚麼影響，「雖然評級就真係冇乜實際作用，但會唔會影響外商、國際評級機構對香港情況嘅評估？甚至影響對香港嘅評級？呢啲先係我哋關心嘅事。」

季陶

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