前年聖誕節當天，網民發起「和你shop」活動，多區爆發警民衝突，多人被捕。當中16歲男生被指在旺角藏有一支雷射筆，他否認在公眾地方管有攻擊性武器，今在九龍城裁判法院受審。截停及拘捕被告的警員在盤問下同意，當晚旺角有很多途人，當中沒有人使用武力或雷射筆。警員又同意觀察被告的時間很短，僅有1至2秒，便認為被告眼神閃避及神情驚慌，繼而截停及搜查他。

現年16歲的宋姓被告被控於前年12月25日，在旺角彌敦道678號外犯案。偵緝高級警員47769梁振星供稱，當晚他與隊員在旺角區巡邏及驅散示威人群。約晚上11時半，梁在彌敦道678號附近發現被告揹著深藍色背包、神色慌張，迴避警員的眼神，懷疑其背包內藏攻擊性武器，遂上前截查，並出示委任證表明身份。

梁在被告背包內搜出兩支雷射筆，其中一支是涉案雷射案；另搜出一個內藏白色膠珠的金屬製氣槍子彈夾、一個防毒面罩、兩個濾罐、一條雜色頭巾、一部華為手機等。

其後控方播放多段傳媒的現場直播片段，顯示當晚旺角一帶有大量市民聚集，其間有人喝罵警方，並大叫「解散警隊」等口號。片段顯示，被告在彌敦道遭截查後，被警員帶往警車，其間附近有人高喊查問其姓名。

辯方指出，被告遭截停前，曾經語帶挑釁地向梁查詢：「阿sir，前面行唔行得？點行過去呀？」梁回應「行你就行啦，你咁多嘢講」，並因而截停被告搜身。梁全部不同意，亦不同意憑直覺決定截停甚麼人。惟梁同意，被告遭截停後一度表明正返回深水埗住所途中，而且若非遭警方截停，被告向前繼續行，便很可能回到家。

裁判官葉啓亮裁定控罪表證成立。案件下午續審。

【案件編號：KCCC2717/20】

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