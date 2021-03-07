【本報訊】醫管局昨表示接獲承辦商通知處理樣本樽編號出錯，致向市民發放的短訊載有錯誤的編號，令他們未能於系統下載檢測紀錄，共涉及103人。據悉涉事的承辦商為華大基因。另外，有指由中資背景「金域檢驗」負責的梁顯利油麻地社區檢測中心亦發生懷疑遺失檢測者資料，致無法通知檢測結果。

華大發錯短訊予103人

醫管局昨指，承辦商處理本月2日於普通科門診交回的樣本樽編號時出錯，向市民發放的短訊載有錯誤的樣本樽編號，令他們未能下載檢測紀錄，涉及103人，全部結果為陰性。承辦商稱出錯不涉個人資料及私隱，亦沒影響檢測結果。

醫管局指已要求承辦商立即通知受影響的市民及發出更正電話短訊，並促承辦商全面檢視有關系統及修正錯誤，並已向食衞局及衞生署報告。局方並無披露涉事的承辦商名稱，據悉承辦商為華大基因。

「香港01」報道，有市民本月4日到梁顯利油麻地社區檢測中心檢測，其手機有短訊確認當局已收到其樣本樽，但等待兩日仍然未收到結果。該市民引述職員指，承辦商疑遺失了於本月3及4日到該中心檢測人士的資料，無法通知相關人士。

「金域」曾發生多次失誤，包括去年11月以電話短訊通知市民檢測結果時出錯，誤將其他人的陰性結果以短訊通知呈陽性的六人；承辦商又疑因化驗室受污染，令四名的士司機出現懷疑「假陽性」等。

本報就事件查詢食衞局查詢，截稿前未獲回覆。