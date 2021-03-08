有近25萬人於2019年9月8日出席中環遮打花園舉行的「香港人權與民主祈禱會」，促請美國國會通過香港人權民主法案。惟活動中途被腰斬，引發警民衝突。兩名20歲男子當日於北角遭防暴警截停搜查，搜獲雷射筆及噴漆，兩人否認公眾地方管有攻擊性武器等罪。案件於東區裁判法院審訊。

兩名被告周子健（20歲）及賴灝亨（20歲）各被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指二人於2019年9月8日在炮台山電氣道218號至英皇道147號之間一段油街的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有一個能發出雷射光束的裝置。

賴另被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指他同日同地保管或控制一罐噴漆，意圖無合理辯解而使用、導致他人使用或准許他人使用該物品，以摧毀或損壞另一人的財產。

警員18123陳毅澤供稱，案發時他隸屬秀茂坪警區軍裝巡邏隊，現駐守鐵路應變隊。陳指當晚於炮台山一帶巡邏，見被告聯同五人帶同長遮急步轉入油街，於是上前截停，並從其黑色背囊搜出生理鹽水及雷射筆等，以涉嫌非法集結及藏有攻擊性武器拘捕。辯方大律師盤問指出，陳在9月16日的證人口供中從無寫過被告見到警察調頭走或轉身走，陳稱「唔記得寫」。

東九龍軍裝巡邏賴姓警員13377作供指，當日於英皇道一帶巡邏，見被告等人突然急步走於是追上前截停。從次被告背囊搜出證物，他稱被告當時答稱，噴漆用來塗鴉，雷射筆用來玩，又表示自己中午曾參與中環區遊行集會，警員於是宣佈拘捕。

【案件編號：ESCC1428/20】

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