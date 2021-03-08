去年「胎死腹中」的垃圾徵費草案，早前法案委員會拍板在今個立法年度重新審議。政府建議草案通過後，會先進入12至18個月的「準備期」，再額外提供一段「適應期」。環諮會主席黃遠輝認為需時太久，建議縮短期限，又批評重審法案已浪費過去超過兩年的審議時間，希望今個立法年度內可盡快通過草案。

環諮會今午開會討論垃圾徵費，多名委員提出有關非法棄置、假冒垃圾膠袋、郊野公園垃圾、公眾地方垃圾桶數目等問題。主席黃遠輝傍晚接受《蘋果》訪問時坦言，上屆環諮會早已討論以上問題，「聽唔到邊一點係當時冇觸及，所有諗到嘅問題當時（2018年11月）都討論晒。」當局本來預計，法例通過後會先進入12至18個月的「準備期」，再正式實施垃圾徵費，現時再建議增設「適應期」，惟時限未定。黃遠輝認為兩者皆可縮短，他直言「已經嘥咗兩年幾，再加適應期，就算今屆通過到，真正實施最快都要2023年，重審係走返同樣程序，仲係咪要咁長時間準備？」

被問到認為現屆法案委員會有沒有誠意加快審議進度，黃遠輝及副主席譚鳳儀聞言只輕笑。黃遠輝隨後表示，草案內容無變，所有問題應一早完成討論，但現時仍聽到議員有反對聲音，認為審議進度比預期慢。他仍然期望草案可於今個立法年度內通過，否則下屆再一次重審，只會浪費更多時間。

當局料2024年推膠樽生產者責任制 環諮會批1毫回贈金額過低

會上亦有討論上月開展的膠樽生產者責任制公眾諮詢，環保署副署長（特別項目）陸嘉健承認，諮詢文件未有提及政策時間表，他稱5月底完成諮詢後會整合各方意見，最快2022年將草案提交立法會，希望一年內通過，再與各持份者商討具體安排，最早2024年正式推行。

當局建議市民每交回一個膠樽，即可獲1毫回贈，會上多名委員均認為回贈金額過低，未能鼓勵市民回收膠樽。港大公民社會與治理研究中心副總監羅惠儀表示，現時坊間試行回收，回贈金額介乎5仙至2毫不等，惟成效是「塘水滾塘魚」，只有本身關注環保的小眾參與。她建議回贈金額應提升到5毫至1元，才會令其他市民改變回收習慣。

黃遠輝亦質疑回贈金額過低，「1毫子係咪有足夠誘因，叫人行多幾步，攞個樽去回收？」經營飲食集團的黃傑龍則慨嘆，以金錢而非教育去推動環保是「下策」，「要為1毫畀返個樽 ，而唔係為咗環保，好可悲」。他亦同意相信大部份人不會為1毫改變生活習慣，希望提高金額。

陸嘉健回應指，知悉不少團體都建議提高回贈金額，但現時環保署的入樽機先導計劃亦將回贈金額定於1毫，計劃推出5星期內收到20多萬個膠樽，認為金額已有一定吸引力。

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