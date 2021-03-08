UA戲院今早宣佈由即日起全線結業，其旗下6所營運中的影院亦停運，勢將影響本地電影業。有電影學者指出，過往不少本土電影均會一次過在多間戲院上映，務求在短期內引起話題性，「有一萬幾千人即刻睇咗，一傳開去連宣傳都唔使」，但目前多達6間戲院停運，變相或令電影宣傳力不足，直接影響票房，故關鍵在於是否有其他院線願成為「白武士」，接手營運UA原有影院，以維持本港戲院數量。

學者料重創純港產片票房

浸大電影學院講師陳學人指，以往在香港「東方荷李活」時代，港產片可賣售到東南亞、甚至全世界，回本相對有保證，惟目前因盜版及串流平台興起，致香港電影業相常依靠本地票房收入，「以前賣埠（可賺回）成本三份二多啲，而家已經冇咁多。」他又指，今次UA戲院結業，雖然對外國電影及合拍片沒有造成影響，但對如《點五步》、《淪落人》等純香港電影，因其票房佔整體收入至少佔60%，故情況相對會較危險。

陳學人解釋指，以往不少本地電影，均會一次過在數十間戲院上映，「因為要盡快Cover入戲院嘅人數，同埋增加口碑，有一萬幾千人即刻睇咗，一傳開去連宣傳都唔使」，但如現時多達6間UA戲院停業，令可覆蓋的上映戲院大減，致難以在短期內製造話題性，將直接影響電影票房。陳續指，目前最關鍵是有「白武士」出現，接手UA的原有戲院，「（戲院）數量冇少到，只不過係公司唔同，對電影公司就問題不大，因為都維持到戲院嘅數目。」

田啟文憂打擊本土電影

香港電影工作者總會會長田啟文指出，世界多地的戲院營運模式，均是根據當地人口，設計戲院的座位數量，但香港卻是戲院座位較香港人口比例少，而目前更再有6間戲院停運，憂將影響本地電影行業生態，大大減低本地電影的競爭力、宣傳度及吸引力等，「本身係已經少，而家再結業6間戲院，首當其衝受損害肯定係本土電影拍攝者、製造者。」

田啟文又指，以往UA的強項是率先引進如「IMAX」等先進技術，以及與外國片商接洽，「美國都未做，香港就先做，對香港觀眾嚟講係好大吸引力」，形容其在業界中是「行前咗兩步」，惟疫情加上租金壓力，以及政府政策令行業無所適從，無奈下惟有結業；更擔心會引起骨牌效應，再有其他院線結業。但田亦認為，在目前經營環境困難下，亦是一個機會讓業界思考，如何令觀眾有額外享受，從而願意到戲院看電影，「啲嘢係要去傾返嚟，戲院唔係淨係坐喺到等收租」。

MCL拒收 UA現金券變「廢紙」

原屬於UA Cinemas的旗艦影院「K11 Art House」，因經營困難於今年2月28日結業，並由MCL院線吸納營運。《蘋果》接獲讀者Raymond投訴，指早前退UA會籍時，獲退回的兩張100元現金券仍然在手。他當時獲告知可於新營運商的「K11 Art House」使用，並將於今年年尾到期。惟今日UA突然全線結業，Raymond手上共價值450元的K11現金券及其他UA現金券頓變「廢紙」，對此感到無助及無奈。

《蘋果》致電「K11 Art House」查詢時獲接聽職員證實，該院目前暫不會接受其前身的UA現金券，稍後將再公佈進一步詳情。MCL亦於其Facebook專頁宣佈，旗下的K11 Art House，由即日起不會再接受UA「K11 Art House」現金券。

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