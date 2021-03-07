【本報訊】因參加35+初選被控串謀顛覆國家政權罪的47名民主派人士，經過漫長審訊後，至今只有四人獲准保釋。牆內日子難捱，民主派呼籲市民化身「寫信師」，用文字為失去自由的民主派人士打氣。

社民連兩名成員「長毛」梁國雄及沙田區議員岑子杰是被捕者。社民連在facebook指，面對未知歸期何時的獄中生活，長毛及岑子杰「希望大家多啲寫信畀佢哋」。

朱凱廸透過助手多次傳話稱很想收信，「每周一封，每月一封，甚至只寫一封都唔拘，總之就多多益善」。他們提醒市民寫信時有些事項必須留意，如勿使用塗改液或改錯帶；信紙不能有貼紙、閃粉或立體裝置；信中內容可多寫感受、社會情況分析及個人近況等，但幽默地說不要寫食物，「因為諗起冇得食係好慘」。

「時間易啲過 分擔鬱結」

吳敏兒facebook專頁指出：「收信係在囚手足最重要的精神食糧，職工盟會代為處理所有給Carol（吳敏兒）的信。」社民連吳文遠受訪時表示，信件對於被還柙人士十分重要，可以讓他們「時間易啲過，知道外面都有人分擔佢哋嘅鬱結」，「大家當然唔好寫兩句加油就算，可以寫多啲個人感受」。

曾被囚禁的吳文遠又表示，在獄中每日要了解外面發生的事並不容易，時間會變慢很多，他透露昨日探望岑子杰時，對方苦笑指：「唔入嚟坐，都唔知一日有24個鐘。」吳又透露岑擔心家人和香港人。

目前多名初選被囚者有各自所屬團體及組織代為收信；若未有相關政團背景者，市民可將信件寄至囚權組織「石牆花」，由該組織代為分發。