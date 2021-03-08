全國人大會議將審議修改香港選舉制度的決定，大幅度修改立法會選舉及特首選委選舉的組成，預料會取消讓117名區議員有權選特首的安排，以確保由「愛國者治港」，特首林鄭月娥上京出席全國兩會開幕後昨日（7日）返港，今午會見傳媒。此外，本港疫苗接種計劃展開10日，已有兩宗接種科興疫苗後死亡個案，亦有接種者出現不適，其中2人情況危殆，需轉介至ICU，林鄭料被追問有關事宜。《蘋果》正直播情況。

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林鄭在記者會上先大談在改善女性工作環境上的「功績」，進而重申全國人大「完善」本港選舉制度，並指未來會加大力度宣傳有關修改，向市民解釋，並指建制派近日亦已不斷宣傳，對此表示感謝。她又指，本港未來會進行修例的工作，並妥善安排未來12個月的多個選舉。

被問到是否由她提議修改本港的選舉制度，林鄭重申是中央事權，特區政府無法處理，故港府是尊重全國人大決定，她本人亦歡迎中央主導，認為是合憲合法。她承認，由於事涉機密，不是太多問責局長知悉事件，她亦不能透露她有何建議。此外外，她強調《基本法》第45條及68條沒有修改，目標仍是循序漸進推動普選，但要視乎實際情況。

至於選舉委員會，林鄭相信會重新構建，而在賦權方面，亦會參與提名全部立法會議員的安排，所以一定不是暫時性，而是非常核心的部份。她又指，全國人大是按《憲法》及《基本法》行使修改制度的權力，毋須啟動政改五部曲。此外，林鄭拒確認第七屆立法會選舉能否如期於9月5日舉行，指要視乎修例進度，亦要看疫情是否仍然持續。

而就警方國安處拘捕多名民主派人士，她指有關工作由國安處負責，她不便多言。但她認為，《國安法》保障了大部份市民的人身自由的安全，又指很多市民不敢坐地鐵及發表意見，亦有企業不敢發表支持國家的言論，甚至有酒店拒讓政府設防疫中心，都是因為「罵暴」，着記者問市民是否感到更安全。

對於有關修改是否可以推進香港的民主制度，她指世上沒有一個民主的標準，又指現時香港最有效的制度是「一國兩制」。她稱，中央自回歸以來一直希望推動普選特首，但現時香港的選舉制度出現問題，難以繼續前行，故中央出手撥亂反正，以繼續達至普選特首的目標。

對於修改選舉制度是否針對反對派？林鄭指，修例並非針對某人，反問怎麼可能由不愛國的人出任公職？又認為修例後，參與選舉的人智更認為對待選舉。

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