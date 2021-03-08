47人因參與民主派初選而被控串謀顛覆國家政權案，總裁判官蘇惠德上周批准其中15人保釋，律政司迅即追殺其中11人，要求覆核保釋決定，令11人須繼續還柙。高等法院法官杜麗冰上周六開庭作出指示，表示會分兩天處理11名被告的覆核，安排本周四(11日)及本周六(13日)聽取陳詞，並透露將逐個逐個即日裁決。

司法機構最新資料顯示，高院增加下周一審理覆核申請，變成總共三天處理案件，換言之部份被告需延遲兩天始知悉最終是否獲得保釋。聆訊排期如下，預計每人聆訊一小時：

3月11日（周四）

9:30 黃碧雲

10:30 伍健偉

3月13日（周六）

9:30 鄭達鴻

10:30 譚文豪

11:30 郭家麒

14:00 彭卓棋

15:00 柯耀林

3月15日（下周一）

9:30 張可森

10:30 何啟明

11:30 施德來

14:00 李予信

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