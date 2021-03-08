緬甸有大量公務員加入上月軍方政變後的不合作運動，試圖藉罷工癱瘓政府運作，迫使極權就範。與近年其他國家的罷工行動相比，他們參與的人數多，維持時間長，對社會的影響也逐漸浮現。

緬甸全國共有約100萬名公務員，調查估計當中四分三都有參與罷工，牽涉全部24個部門，有分析師認為軍方根本沒有料到人數會如此多。他們罷工能比其他行業更打擊軍方，因為缺少了這群人，軍方難以收取稅款或公營服務費用，失去財政來源。化名「迪達」的大學教授認為，「軍方需要證明他們能管理國家和政府，但如我們公務員不工作，他們接管權力就會失敗」。

罷工除了為軍方帶來麻煩，也嚴重影響民生。軍頭敏昂萊指，罷工已令三分一醫院運作癱瘓；有醫生亦透露在人手不足下，他的醫院已停止接收新病人。當地傳媒又報道，政府內部的文書工作幾乎完全停頓，文員、司機和行政人員都缺勤，意味民眾難以使用大部份公營服務。另外，火車等交通服務幾乎完全停止，阻礙民眾出行和商品往來。

設篤灰熱線 營造白色恐怖

雖然很多罷工者認為對抗軍政府要有一點犧牲，但軍方態度越來越強硬，不但威脅即時解僱他們，又設熱線讓民眾告密，更派人晚上拘捕參與者，營造恐怖氣氛，有人開始思量這場運動能持續多久。

決定罷工能否持續下去的因素之一，相信是在沒有工資下公務員能如何維持生活。 迪達估計她可見的將來都不能取得薪金，靠積蓄度日。有團體發起援助公務員糧食和住屋的計劃，被奪權的民選政府又承諾恢復權力後，將賠償公務員失去的薪金，為一眾罷工者帶來一絲希望。

法新社