政府至今接獲最少45宗接種武肺疫苗後需入院的非預期及嚴重事件，但未有披露所有個案，包括一名74歲男病人。他於3月1日接種科興疫苗後，因左邊身無力於3月7日入屯門醫院接受治療，經電腦掃描顯示右邊丘腦出血，有出血性中風。病人也有糖尿病、高血壓及高血脂。中大內科及藥物治療學系系主任、政府專家顧問許樹昌表示，該病人不需入深切治療部，初步臨床判斷相信，因該病人本身有多種長期病患，接種疫苗後6日才出現病徵，相信與疫苗無關。

許樹昌表示，上述男病人於3月1日接種科興疫苗，3月7日才出現左邊身無力，加上本身有高血壓、高血脂及糖尿病，而且是接種疫苗後6日才出現出血性中風，相信與疫苗無關。

許又指，之前兩宗需入深切治療部的科興疫苗接種者，其中一名80歲男病人曾中風及有高血壓等，今日已轉到瑪嘉烈醫院，因他有血管塞問題，可能之後要進行通波仔手術；另一名72歲女病人有高血糖高滲壓狀態，需入威院深切治療部，已經轉回普通病房；根據深切治療部同事指，她入院時血糖指數很高，而且缺水，相信是一直控制血糖不好，而且曾自行停打胰島素，故相信與疫苗無關。

稱71歲死者23年沒再在醫管局求診 或不自知有隱疾

根據臨床判斷，許樹昌認為首兩宗死亡個案與疫苗無關，如第二宗死亡個案、即55歲女病人有大動脈撕裂，「通常大動脈撕裂係血壓好多年控制差，血壓高到將血管內壁逼爆，血壓好差先會咁」。有大動脈撕裂的病人一般之前會感到背脊雞翼骨中間位置痛楚；若到急症室求醫，需照肺部X光及電腦掃描，了解大動脈是否有問題。

第三宗死亡個案、即71歲男病人，自98年起醫管局沒有其紀錄，可能由當年起他沒再在醫管局求診，部份病人有隱疾而不自知。很多家中突然昏迷的病人，都是因心血管阻塞或大範圍缺血性中風引致，詳情須等解剖報告。

許樹昌表示，目前三宗接種疫苗後死亡個案，除55歲女子，另外兩人是63歲及71歲，屬年紀較大，而且三人都有多種長期病患，解釋了他們致命的高危因素。

需比較接種疫苗後 相關疾病是否超出基線水平

他指，要評估死亡及嚴重個案是否與疫苗有關，需比較接種疫苗後相關疾病是否超出基線水平，如2019年全年有3.3萬宗因心臟問題公立醫院入院個案，即平均每日有90宗；同年有1.25萬宗急性中風入院，每日單是新症有34宗。2018年每日中風死亡個案有8宗，每日心血管病死亡個案有10宗，暫時未顯示接種疫苗後出現相關疾病個案，超出基線水平，接種科興疫苗屬安全。

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