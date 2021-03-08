北京持續打壓香港民主及人權，上百人因「港版國安法」被捕，《國安法》案件不設陪審團，近半百名被告更面對最高刑罰為終身監禁的刑期。國際律師協會人權研究所總監Helena Kennedy批評中國打壓人權，不應自稱有法治，又指若大律師公會甚至法官私下表達憂慮，相信相關意見會被重視；而英國法官若聯合發聲明表明因應香港現況不再赴港，會是其中一個重要之舉、

她又強調，會鼓勵普通法國家不應再讓律師到香港處理案件，「獨立的律師應手牽手維護法治」。

斥中國自稱有法治 實際只是「依法治國」

聯合國人權理事會日前召開第46次會議，有國際組織舉辦網上論壇，呼籲國際社會關注香港人權及民主倒退。合辦組織之一的國際律師協會的人權研究所總監Helena Kennedy發言表示，極為憂慮香港的法治狀況，批評《國安法》下公平審訊不受保障，包括有案件不設陪審團，並由指定法官審理，「法治是由獨立法官、律師處理案件」。

她直斥中國自稱有法治（rule of law），實際只是「依法治國（rule by law）」，直言不維護人權的國家不應自稱有法治。

質疑英御用大狀參與檢控非法集結案 淪為政權玩物

本身是人權律師的她提到，早前英國御用大律師David Perry一度受律政司邀請到港參與檢控涉及多名民主派人士的8.18非法集結案，指自己也有大力反對，質疑受邀者會淪為政權的玩物。她亦提到坊間爭議英國法官是否仍應到港擔任非常任法官，反對意見認為英國法官到港只會被利用為「掩護」，又指正面意見指出英國法官到港對香港司法系統而言是重要支持，北京亦會較為收斂。

對於香港人權及自由遭打壓，她強調，屬國際協議的《中英聯合聲明》正被撕毀，聯合國必須採取嚴肅的行動反對中國的行為。

張崑陽促海外律師勿再被利用為中國行為背書

流亡海外的前民間外交網絡發言人張崑陽在同一論壇表示，北京亦準備對香港選舉制度動大手術，將來民主派將無任何空間可言，香港的司法制度在北京的干預下亦受嚴重損害，海外律師不應接受律政司聘請，到香港參與針對民主的案件，認為英國若說服當地律師或法官不到香港，能對國際社會發出重要訊息，也不會再被利用為中國行為背書。張又促請聯合國人權理事會，呼籲各地捍衞作出抗議的基本權利。

被問到中國是否強大得可忽視國際施壓，張認為情況相反，直言中國不是想像中強，包括中國對香港實施《國安法》正因北京無法控制香港，不惜破壞一國兩制，要香港淪為中國另一普通城市，都要鎮壓民主派，他認為國家主席習近平正積極推動「內循環」經濟改革，減少對海外依賴，若成功則可為所欲為，呼籲國際社會觀察其經濟改革，諸如中國與歐盟正在商討的中歐投資協議都應煞停，強調各國不應在不顧人權問題下，與中國進行投資協議。

另一嘉賓、前香港大專學界國際事務代表團成員兼香港監察成員邵嵐表示，隨着北京大力打壓香港民主派，民主派人士除不能參選外，更越來越多人要逃亡，但不少民主派人士即使逃到海外，仍受中共威脅。她亦提到香港的律師都成為受針對對象，被迫噤聲，呼籲海外法律團體分析國安法案件。

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