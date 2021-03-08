【本報訊】中華基督教會香港區會屯門特殊幼兒中心一名33歲女教師（第10645號）上月確診，有該中心職員向本報投訴中心主任未有主動公佈事件，又堅持職員八人同枱食飯，擔心一旦有職員感染，會增加員工及幼兒交叉感染風險。

導師中招 主任無公佈

根據衞生防護中心資料，該女教師2月1日發病，最後上班日期為2月5日，換言之她發病後仍繼續上班，至2月8日才確診。投訴的職員指出，女教師2月6日初步確診後即時通知中心主任楊太，但楊太沒主動向員工公佈事件，直至翌日曾與女教師午膳的12名職員接獲衞生防護中心通知需檢疫時才驚悉事件，「冇人通知我，如果我中招，可能已經同好多人食過飯傳染開去」。

事後員工要求分開午膳，減低感染風險，惟主任繼續堅持八人同枱食飯，「真係好擔心，每個職員都要照顧唔同小朋友，好容易交叉感染，又冇隔板，咩都冇」。該中心主任楊太回覆本報指，確診女教師源頭並非來自中心，衞生防護中心亦沒提及食飯方式問題，她已書面回覆社署一宗相關投訴，不便詳細回應。

衞生署回應稱，該教師傳染期沒接觸學生，其工作場所的密切接觸者已被送往檢疫。社署則稱，就中華基督教會香港區會屯門特殊幼兒中心職員午膳安排，機構總部已承諾進一步諮詢衞生防護中心，並依中心建議作合適安排，保障學童及員工健康。