前年11月有網民發起「破曉行動」，示威響應號召於各區堵路癱瘓交通，其間有女學生在黃大仙遭便衣警長拘捕，被控縱火及在公眾地方造成阻礙罪。案件早前審訊，裁判官梁嘉琪今裁決指，案中警長林家強於案發後多月才對案情作出記錄，又未將重要事項記於記事冊內，更直認紀錄不準確，認為警長口供「不可靠」，故裁定被告兩項罪名不成立。站立聽取裁決的被告隨即喜極而泣，法律代表遞上紙巾。散庭後多人上前擁抱被告祝賀。

被告張嘉瑩（23歲）被指於前年11月12日在黃大仙彩虹邨碧海樓迴旋處縱火，以及遺下一個塑膠路障，可能對上述公眾地方的人及車輛做成阻礙。

梁官指案中警長林家強形容記事冊能協助記憶，卻從沒有記錄有兩名女子搬動膠圍欄堵路一事，又指林並無留意涉案6名人士的個別行為，承認第一份口供及記事冊均沒詳細記錄「四男二女」的衣着和特徵，要到案發半年後才在第二份口供中首次提到被告搬膠欄。

梁官續指，林由追截至制服被告，一直有機會看見被告面容，惟作供時卻不肯定被告是否有佩戴口罩，狠批是「判斷性疑問」，而案發時並無拍攝相片或片段，只能依賴林的證供，但認為林的證供不可靠。

律政司建議警長補充口供 翌日起訴被告

另外，被告指稱原本站在巴士站，逃跑只因出於驚慌，而涉案手套及電話是另一男子交給她。梁官指即使有關說法十分可疑，但沒有直接證據證明被告曾作出縱火等行為，故裁定被告兩罪不成立。

案件開審時，林姓警長承認首份書面證供及記事冊均沒記錄女生堵路，他亦沒有目擊女生燒雜物；及至事發後半年，律政司要求林補充口供，翌日即建議起訴被告現有兩罪。

辯方又指林從未看見被告將垃圾扔進火堆，也對雜物起火的原因不知情，而被告身上並無打火機等助燃物品，林一律表示同意。惟當辯方指出被告從來沒有縱火時，林卻謂：「我睇唔到，唔代表佢冇。」

【案件編號：KCCC1383、KCS511674/20】

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