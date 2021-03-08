【木報訊】UA Cinemas在1985年由美籍猶太人紀愛華（Ira Dan Kaye）創立，營運36年間為香港影業創不少先河，包括引入全港首個美式迷你戲院模式、IMAX巨幕技術及「預錄口述影像」服務。另外，大埔區最後一間戲院2001年結業後，原定UA院線會在區內建戲院，惟UA突停業令事件添變數。

位於大埔超級城的戲院原定今年底開幕，大埔區議員關永業預料，大埔戲院開幕日期料押後，按重新招標需六至九個月、裝修需半年時間估算，在最理想情況下，新戲院最快須延至明年首季至年中才能開業，但擔心疫潮下院商不敢太進取，重新招標有困難。

口述影像發展勢受阻

關表示涉事大埔戲院原為一間酒樓和部份停車場空間，商場業主新鴻基改建為四間迷你戲院，由UA院線營運，「𠵱家佢哋（新鴻基）都好頭痕」，相信業主仍希望有其他院商承租，但若沒新營運商，業主不會長期丟空舖頭，屆時或會改變戲院用途，大埔人長達20年的戲院夢或落空。

UA院線亦與盲人輔導會合作，該會復康服務總監曾淑怡表示，UA多年來願意與機構「一齊諗」改善計劃，如研究在影院內使用接收器，讓盲人可與親友一同觀影。她感謝UA院線支持口述影像，令機構可製作不同電影的口述影像版本。

現時本港有六間影院提供相關設備，當中一半是UA院線，她擔心若接手戲院的新營運商不再提供口述影像電影，將打擊口述影像發展。