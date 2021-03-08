「就算我們這些性小眾大部份都不會有子女，我們也要為後人着想，為以後所有性小眾抗爭！」緬甸同志李傑（音譯，Jel Li）不諱言上街是因為「我們已不想走回頭路」。

緬甸全國由最大城市仰光到中部城鎮瑞波，近日掀起了浪接浪的大規模反軍政變示威，在各地飄揚的全國民主聯盟紅色旗海下，卻不難發現有多支彩虹旗異軍突起：這批人數雖少卻穿着得特別亮麗的示威者，與其他抗爭者的目標並無二致，也在自由民主路上志同道合，唯一不同的是他們要打正「性小眾撐民主」的旗號上街。

緬甸是保守的佛教國家，社會傳統本來對非異性戀者並不友善，加上繼承了英國的殖民地惡法，性小眾長期受到排擠，遭警察騷擾和暴力對待更是司空見慣。直至10年前當地開啟民主化進程，性小眾才敢在這個東南亞國家出櫃，近年當地能夠舉行彩虹遊行，去年甚至出現該國首位公開同性戀者繆敏吞（音譯，Myo Min Htun）競選議席，這都全拜民選政府比較包容所致。

與軍政府難談包容

可是上月初的政變，令緬甸性小眾有唇亡齒寒之憂，他們擔心爭取了十幾年的平權努力會付諸東流，緬甸性小眾團體「多色彩虹」副主任侯妙墩（音譯，Hla Myat Tun）坦言：「我們好不容易才走到這裏。」跟一言堂的軍方談包容，無疑是天方夜譚，因此政變對緬甸性小眾來說，是一場重回地下與上街抗爭之間的抉擇。

瑞波一名同性戀者顯然不想再埋沒自己的真本性，近日天天持彩虹旗上街參加反軍政變遊行，他說：「軍方從不講人權，期待他們保障性小眾的權益簡直是奢望。」

路透社