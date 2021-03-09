東華三院李東海小學林麗棠老師墮斃慘劇兩周年，死因裁判官早前批評時任校長羅婉儀對其「咬住唔放」，將其精神推向崩潰。教協調查顯示，53.8%受訪教師過去半年曾在學校遭遇職場欺凌，71%不同意目前申訴機制能妥善處理教師投訴。教協會長馮偉華認為，現時校園職場欺凌情況嚴重，校園有如一個「高壓煲」，建議改善申訴機制、制訂防職場欺凌政策，並研究立法規管。

憂被針對 近半不敢為受欺凌同事發聲

教協於於2月25日至3月7日期間向教師發出問卷，共收回1,283份有效問卷，包括544位中學教師、657位小學教師及82位特殊學校教師。職級方面大部份為基層教師。

調查結果顯示，53.8%受訪教師過去半年曾在學校遭遇過一次或以上職場欺凌，其中26%平均每月便遭遇一次或以上職場欺凌，13.7%更達每周一次或以上。當目睹同事受不公對待，49.4%受訪教師明言不會站出來為其發聲，主要原因是擔心日後受到針對，合約教師更會擔心因得罪管理層而不獲續約。

70%教師感現行機制無法妥善處理投訴

面對職場欺凌，不少教師感投訴無門。調查發現，56.7%受訪教師若受到不公平對待，不知道可如何申訴；71%受訪教師更不同意目前的申訴機制可妥善處理教師的投訴。有教師以文字反映，學校規定與校董會表達意見前，要先經學校行政單位批准，而且必須具名，有不獲批准見校董者，由主任找回發表意見者「傾訴」，可見老師根本不可能無憂地將意見上達校董會。

雖然校董會中有教員校董，但調查發現64.1%受訪教師不同意教員校董能反映教師的意見，有教師更直言校董會開會流程和實際操作非常兒戲，辦學團體甚至強調教員校董只能就學校整體運作提供意見，不能以教員校董身份為教職員發聲，職能形同虛設。

促立法保障教師 制訂防職場欺凌政策

教協會長馮偉華認為，現時校園內職場欺凌問題嚴重，近年教育政策和課程朝令夕改，加上管理主義抬頭，經常用各種方法監控教師工作，教師要說各項指標「跑數」，工作非常繁重，令校園有如一個「高壓煲」。馮續稱，在校本管理制度底下，對學校管理層權力的制衡不足，在部份學校出現濫權的情況，令老師長期受到壓迫和欺凌。

教協建議，學校在甄選及評鑑管理人員時，亦應重視關愛和尊重等品質。學校應設立恒常溝通機制，校董會應至少每年一次與教職員面談，並讓教職員可直接聯絡校監及校董。學校和辦學團體亦應訂立透明和清晰的申訴機制，並須保障被投訴人的私隱。教協促當局制訂防止職場欺凌的政策，並研究立法保障員工，亦應貫徹落實《殘疾歧視條例》，關注教師精神健康。

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