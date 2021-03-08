今年八十有三嘅董建華早排打完科興後表現興奮，形容感覺非常好「一啲都冇事」，但七日就喺北京人民大會堂內仆倒。好多人都將呢一仆，同英國首相戴卓爾夫人80年代喺人民大會堂前嘅一仆相提並論，擔心香港命運再坎坷，不過老董話自己身體絕對冇事，仆親只係叉錯腳，又公開已故邵逸夫爵士畀佢嘅「健康錦囊」。

老董噚日同部份傳媒高層茶敍，講返當日喺仆倒事件，話自己「一切安好」，外界毋須反應過大，仲解釋返當日人大開幕儀式結束後，正同人打招呼，冇留意腳下踏空跌親。又話呢件「小事」驚動喺台灣同美國嘅妹妹，對方急致電問候佢狀況。

被問選舉之期 稱病毒難預計

講開仆親，老董話已故邵逸夫爵士係第一個同佢講，自己將來會做特首，老董話佢當時都唔知邵逸夫點解咁講，邵仲私人教路「健康錦囊」，要老董多做運動，教佢每朝喺床上舉腳練力。所以老董自言「腳力好好」，仆親好快企得返起身。

當然老董見部份傳媒高層唔只講仆親，而係推銷北京搞嘅閹割選舉方案，被問到9月能否如期舉行立會換屆選舉，老董話唔使猜測太多，因為病毒一嚟，乜都無法預計，唔知算唔算「預告」政府會再次借疫情押後選舉呢？

老董隻腳一向備受傳媒關注，皆因佢多年前曾經以「腳痛」理由辭職落台，照道理如果97之前已經喜獲錦囊，到2005年下台都練咗8年，都應該久經鍛煉唔會腳痛喇啩。到底係老董有啲老懵懂記錯，抑或一時講錯？

李八方