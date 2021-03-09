47名參與初選的民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，當中43人因不獲保釋已被關押逾一星期。初時於荔枝角收押所外，大批記者追訪被告的家屬和律師，但昨今到場的傳媒已只剩《蘋果》。現場所見，還押人士的親友每天風雨不改，早上8時起到院所外輪候，爭取15分鐘見面時間。今到場人士包括公民黨主席梁家傑、秘書長梁嘉善，前立會議員郭家麒太太、劉頴匡女友黃于喬，西環區議員彭家浩和其他民主派人士的議辦職員和朋友等。

彭卓棋仍留醫 親友未能探訪感憂心

彭家浩指，其兄彭卓棋目前仍在伊利沙伯醫院留醫，還押於羈留病房，估計因精神壓力大、疲勞導致肝臟不適，「上庭之前都冇事，4日審訊之後就出現咁嘅情況」，可能是因官司觸發病情，要視乎醫生建議才知周六可否到高等法院上庭應訊。因疫情持續，醫院不准親友探訪，他只能透過福利官了解其病情，但署方「線路比較繁忙」，不是每次都能打通電話，令他份外擔心，「喺荔枝角收押所，我起碼見到佢個樣，知道佢真實狀態點，依家見都冇得見」。

他説，今早到收押所探望梁晃維，並為他送上日本歷史書，見面時梁的精神不錯。據他了解，梁目前被單獨囚禁，過着規律的還柙生活，因訂購私家飯，伙食質素尚可。

懲教抽起體育版 球迷劉頴匡感納悶

劉頴匡女友黃于喬由上周五起，至今未曾缺席任何一次探訪。她説，已為劉在收押所內訂閱《蘋果》，形容是精神支柱之一，讓他可了解牆外的世界。但因懲教署防範囚犯賭博，抽起了體育版的內容，令關注英超賽事的劉非常納悶，今探訪時向她查問昨晚車路士對戰愛華頓的賽果。她笑言，劉希望《蘋果》編輯可在港聞版摘錄體育新聞，惠及獄中讀者，又呼籲市民多訂閱蘋果支持其營運。

76歲的退休教師陳太今特意到收押所外，身體力行關心被捕人士。她説，日日都「追新聞」緊貼時事，特別關注因參與民主派初選被指違反國安法人士，「陰功，拉嗰啲全部精英來」，希望親眼到收押所看看，視察一下他們的居住環境。她又打算到囚權組織「石牆花」位於附近的辦公室，支持其義賣籌款。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！