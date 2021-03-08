今日香港，放棄生育者眾。近年新生嬰兒人數持續下降，坊間預言這一代將是最後一代香港人。加上移民潮爆發，更遑論在香港「生於斯，長於斯」。

去年結婚、懷孕的Sylvia及「三年抱兩」的Erica均心裏明白，下一代勢難避免國安教育，社會環境亦不再安全，為何還敢生兒育女？Sylvia說，免於恐懼侵蝕，已是最大的抗衡，「亂世下，你應該更堅持，正常地過活！」

記者 羅惠儀

「育兒，沒可能百分百預備。不過邊做邊學，遇上某些情況再從長計議，或深入思考當下如何處理。」Sylvia和丈夫阿暉分別從事文化界及電影業，拍拖兩年多，去年四月結婚，新婚燕爾即告懷孕，預產期是今年4月底。他倆做了婚前身體檢查，早計劃生育，卻未料小生命來得這麼快，「其他人計劃（生育）會量體溫，又會食甚麼（想）生男生女，『谷』個B出來，我們又沒有，順其自然。」

每當說起快當爸爸，阿暉就難掩興奮之情，期望女兒長得像媽媽。縱然個性樂觀，但對於在港生育，阿暉曾經卻步：「不談政治，就算教育、生活水平都一樣辛苦；居住環境又細。我在外國讀書，見到小朋友住的地方大，可以養狗……在香港若不是中產，居住環境較好，一般人可以活動空間很細，追求自己想做的（空間）一樣細。」Sylvia則認為本港教育制度太注重競爭，加上政治環境轉變，已不適合年輕人生活：「你會預見一個小朋友，當他長大成人會經歷怎樣的社會？你見到政府是對年輕人有多殘酷，威權主義有多強時，年輕人在這個社會生存很困難。」

世道如此艱難，他倆仍敢生育，看似矛盾。但Sylvia說，寶寶選擇了自己做父母，是過去一年多以來最快樂的事：「亂世下，你應該更堅持，正常地過活！社會環境如此，你很容易遭內心的恐懼侵蝕，社會想你被恐懼所控制——你如常生活，如常做想做的事，都已經是一種最大的抗衡。」阿暉認同：「這是令你可以carry on，在艱苦的時間生存！」

不移民 為成長地付出

阿暉在香港成長，為這片土地付出努力和心血，沒想過離開；若有子女便得盤算將來，或送孩子往外國留學，而非全家移民：「全球經濟很差，搵工都艱難；我在外國做收銀、侍應，為甚麼不安安靜靜在香港，最多噤聲……反正你去哪個地方都是生活。」他陸續有朋友倉促決定移民，他則見步行步，沒有考慮太多。

談到亂世下的育兒方針，他倆都不想女兒過早學習生存技巧。Sylvia說：「我會想她可以勇敢表達自己……你太早教她生存技巧，才是洗腦。」阿暉害怕女兒從小學習「過濾」，自我審查甚麼不可以做，「為甚麼她不可以忠於自己，要censor（過濾）自己說話？小學階段也沒有太多敏感的政治立場，我不想她覺得哪些說話不可以講、跟同學要講甚麼。將來長大，她自會摸索得到，不需要我特別教；太多法則，那個人會很死板、很悶，再沒有視野。」這對文青家長是「毅行者」，早憧憬領着女兒走遍香港山野、博物館、畫廊，不為選校煩惱，「我們想給她試不同事物，讓她知道有不同可能性，她可以有不同選擇，而不是單一規限她」。

Sylvia自小由祖母照顧，原生家庭並不快樂，令她缺乏安全感，從未想過組織家庭，「如果一個人背負情感缺陷有下一代，小朋友都不會健康。」直至遇上生於幸福家庭的阿暉，受對方開朗個性感染，且他對育兒滿有憧憬，令她決定生育：「跟他一起以後，才發覺在幸福家庭成長，跟不快樂的家庭，原來很不同——他的身心靈都很健康。他穩定、EQ高、善良，又會遷就、包容人，成長環境原來對人很大影響……遇上他，才發覺有小朋友都不是慘事！」阿暉則因太太的童年經歷更深思熟慮教養的責任：「父母怎影響子女，子女又如何影響父母，是同步成長。」

阿暉對女兒的期許，是像黑澤明電影《我對青春無悔》女主角般做自己：「女主角經歷了很多苦難，卻堅持自己所做的事正確，最後投入農村運動，是女性主義者……我不是要女兒當革命分子，而是她能回應內心的呼喚，從中建立自己的信念，活出自我想要的人生。」他倆覺得，極權下成長的孩子仍可有個人發展，「當她體會更多他人苦難，成為更完整的人。」阿暉的母親放手給他自由，他也會如此對待女兒，令她回家後享受平靜。「我的安全感來自家庭，在外遇上任何風浪，返回家都像有避風塘……我很辛苦時，可以有很安穩、舒服的環境存在。」

亂世準父母正邁向人生另一新歷程，問Sylvia當下最難忘感受，她跟阿暉雙視而笑：「那是愛呀！第一次產檢時，胎兒不在爸爸身上，他會很冷靜；而我第一次見到BB的心跳，那種喜悅，沒有在其他地方得到過。那種快樂，我不知道怎形容。」

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