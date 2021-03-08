【藏雷射筆案】

【本報訊】前年聖誕節網民發起「和你shop」，多區爆發警民衝突。一名16歲男生被指在旺角藏有一支雷射筆，昨否認在公眾地方管有攻擊性武器罪受審。負責拘捕的警員在辯方盤問下同意，當晚旺角有很多途人，惟沒人使用武力或雷射筆；他亦同意觀察被告的時間很短，僅得1至2秒，但憑此已認為被告眼神閃避及神情驚慌，遂上前截停及搜查他。

16歲被告男生被控於前年12月25日在旺角彌敦道678號外犯案。偵緝高級警員47769梁振星供稱，當晚約11時半發現揹着深藍色背包的被告神色慌張，迴避警員眼神，懷疑其背包內藏攻擊性武器，遂上前截查，最終搜出涉案雷射筆，另搜出一個內藏白色膠珠的金屬製氣槍子彈夾、一個防毒面罩、兩個濾罐及一條雜色頭巾等。

警員同意現場沒人用武力

辯方指被告遭截停前曾語帶挑釁向梁查詢：「阿sir，前面行唔行得？點行過去呀？」梁回應：「行你就行啦，咁多嘢講。」及後截停被告搜身。梁不同意，亦否認憑直覺決定截停甚麼人。惟他同意當時觀察被告的時間甚短，僅僅1至2秒；被告被截停後一度表明正返回深水埗住所途中，相信若非被截查，沿彌敦道繼續前行便可抵家。

裁判官葉啓亮裁定表證成立。辯方結案陳詞指，案中沒證據顯示被告當晚曾參與集會、示威或叫口號，警員亦同意現場沒人使用武力，故被告攜帶涉案雷射筆外出的原因成疑，但他沒責任解釋。另外，被告遭截停時沒逃跑，並表明正在回家，且被告沒隱藏背包內物品，涉案雷射筆放顯眼位置，而防毒面具及濾罐等均屬防禦物品。案件下月1日裁決。

案件編號：KCCC2717/20