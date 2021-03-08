【本報訊】前年10⽉27⽇追究警暴集會當晚，有電腦程式設計員在旺角被捕，被控一項拒捕罪。審訊時辯方投訴被告遭警員毆打，導致留醫八天。警員則於庭上解釋，制服是要令被告掙扎時感到痛楚，「痛楚使其服從」。裁判官黃士翔昨裁決時稱警員誠實可靠，認同警員當時沒有使用不合理武力，裁定被告罪成，還柙候判。

審訊時，辯⽅指被告梁霆（32歲）遭警員制服期間，曾大喊「好痛」及不能呼吸，警員卻誣衊被告令他受傷。

裁判官稱，辯方多番質疑警員A證供矛盾，尤其是描述被告遭制服時掙扎的過程。不過，裁判官不認同辯方形容被告案發時只是將手放在地上，認為影片顯示被告明顯想用手撐起身。辯方又指沒有片段拍到被告在港鐵站出口掙扎，但裁判官認為當時警員捉住被告，被告動作雖未必可輕易看到，但警員能感受到，況且警員已叫被告「咪郁」。

拒捕罪成還柙

裁判官又指，辯方花盡唇舌投訴警員A屈曲被告的腳，認為警員所謂「痛楚使其服從」明顯是過份武力；然而若留意警員全盤證供，就會明白這是控制反抗的方法。裁判官又稱，對辯方盤問方式感失望，指辯方明明已提供另一更清楚的案發新聞片，但盤問時偏偏不採用，做法不理事實。

即使警員A及B證供有些微矛盾，裁判官認為亦是講出同一事件經過，裁定警員有足夠理由懷疑被告涉嫌非法集結，警方沒使用不合理武力，是正當執行職務，裁定被告抗拒警務人員罪成。辯方求情指事件中警員雖鼻翼擦損，但被告傷勢更為嚴重，已是很大的懲罰。案件押後至本月19日，等候背景報告始判刑。

案件編號：WKCC878/20