網絡紅人「露比」（Blackruby）曾推銷的減肥藥「金仔減肥藥」，衞生署放蛇取得樣本，檢驗後發現含第1部毒藥「西布曲明」，服用後可增加心血管疾病風險。「露比」曾於其Instagram推銷該款減肥藥，聲稱親身試用有效，被網民質疑含禁藥成份。其IG網店已改名，有關減肥藥帖文疑已刪除。

樣本含有第1部毒藥「西布曲明」 禁止於本港使用

衞生署表示，根據情報發現有本地賣家透過社交媒體平台，銷售一款名為「金仔減肥藥」的減肥產品，試買一包並作為樣本檢驗。政府化驗所檢驗結果顯示，該樣本含有《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥「西布曲明」。

署方指，西布曲明曾用於抑壓食慾，但會增加心血管疾病風險，自2010年11月起，含西布曲明的產品已禁止於本港使用。根據《藥劑業及毒藥條例》，非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，最高罰款10萬元及監禁兩年。

署方強烈呼籲市民切勿購買成份不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明產品。如已購買上述產品，應立即停用，服用後如感不適，應及早求醫。市民可於辦公時間內，將有關產品交予衞生署藥物辦公室銷毀，地址為灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1801室。

署方指，該款減肥藥沒有顯示產地及生產商名稱，正繼續調查事件，如有需要，會要求警方介入協助。

網紅「露比」曾推銷「金仔減肥藥」

根據署方提供產品樣本圖片，「金仔減肥藥」為粉紅色包裝，內含金色膠囊。包裝上有「Blackruby_shop」字眼及一名女子相片，疑與女網絡紅人「露比」（Blackruby）在其個人Instagram上推銷。

翻查資料，「露比」於其個人Instagram賬號經常發佈性感照片，亦疑曾為「金仔減肥藥」促銷，並以其個人性感照作招徠，又稱曾親身試用，保證月減3至10公斤，且不用做運動、不用節食等。網上討論區曾有貼文質疑藥物是否安全，認為減肥藥含西布曲明，屬於禁藥成份。

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