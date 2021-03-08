【本報訊】網民前年10月1日發起「六區開花」示威活動，演變成警民衝突，18歲「健仔」在荃灣中槍受傷，同區被捕的三男一女昨就暴動及縱火罪受審。庭上播出警方拍攝影片，可見示威者在警方一輪催淚彈攻勢後不退反進。法官練錦鴻描述稱示威者「好似好有默契」，又在抄寫筆記時喃喃自語謂「暴力示威人士」。

本案原本有五名被告，分別為清潔工陳珩（40歲）、學生陳金國（20歲）、程式員李振文（26歲）、學生馮清華（22歲）、學生郭小琴（23歲）。五人否認暴動罪，陳珩另否認縱火罪。馮缺席上月聆訊，法庭已發出拘捕令。

控方庭上讀出機動部隊A連小隊副指揮官高級督察陳文傑的書面口供，講述同袍拘捕四名示威者。控方原本打算不用陳出庭作供，惟法官練錦鴻質疑口供沒有提及四名示威者的身份，亦沒有連結本案被告，直言：「你做主控，我做仲裁，你有資料我就考慮，我唔可以教你點做嘢。」控方表示留意到練官的「關注」，遂撤回口供，稍後將傳召陳上庭。控方開案陳詞稱，當日約有200名示威者堵路，部份人揮舞鐵枝及向警方掟磚，又有人在路上縱火。首被告以白布蒙面，持淺藍色摺傘，把狀似橫額的物件扔向火堆。警方及後拘捕各被告。

首被告被捕：怕黑警與共產黨

控方在庭上播出警方拍攝片段。示威者身處大河道天橋及路面，警方施放催淚彈，其間聽到有人叫「行開啦！射X死你」，並有男聲謂「天橋上仲有好多曱甴」。

另有大批黑衫示威者聚集附近路面，部份打開傘陣與警方對峙。警方落橋包抄示威者時拘捕首被告，他強調沒有襲擊警方，只是害怕黑警與共產黨。

練官描述他觀察到的畫面，指示威者打開雨傘並非為了「遮太陽」。至於示威者不退反進，練官指「示威人士好似好有默契咁」，又謂「最前面嗰批手拿雨傘，斜向鏡頭，有部份蹲下，一路行，一路向警方逼進」。練官抄寫筆記時更喃喃自語謂「暴力示威人士」。

片中又見防暴警員走上行人天橋時，突然傳來一聲巨響，並有火光及濃煙。警員文志堅解釋指，當時橋下有示威者，同袍打算向示威者施放投擲式催淚煙，「可能操作問題，未掟落去已經爆咗」。聆訊今續。

案件編號：DCCC868/19