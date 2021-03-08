【本報訊】案發時年僅八歲的兄長，案件揭發後向社工展示遍佈身體的傷口。他稱父親即首被告試過用剪刀刺他心口，又邊踩着他的臀部邊毆打50下，但他不想哭，「爸爸最憎呢啲人，我想做畀佢睇，忍住唔喊」，但最終還是禁不住哭出來。社工問到，是否知道父母的行為錯誤，他低聲回答「係唔啱」，但自言沒有喊停及表示害怕，因看見父母表現開心，或許「想同我玩童年回憶」。

本案2018年被揭發，當時年僅八歲的X於錄影會面期間，向社工展示身上的傷口。他稱傷勢是由藤條及拳頭毆打造成，父親亦試過用剪刀刺他心口。父親又曾要求他躺在地上被毆打50下，若他不願意躺下，父親就會踩他臀部，「踩落去打」。

以為「想同我玩童年回憶」

X又稱「試過好多日冇食過飯，早午晚都冇」，並指「唔食嘢會死㗎嘛」。他透露自2017年12月21日起，有15天從未進食。當時學校放假，兩兄妹一直留在家中，其間他「淨係飲奶」。社工訝異地問，是否連水也沒有喝，X答「屋企人唔畀我倒水」，因他做錯事。

X透露，妹妹Z離世前一天，他曾與父親玩「飛高高」，被拋起時覺得「好恐怖」，不斷哭泣，形容凌空跌下時「好似喺飛機跌落嚟咁」。不過，X沒有喊停及表示害怕，因他看見父母表現開心，覺得或許「想同我玩童年回憶」。替X錄取會面紀錄的社工不禁問：「其實你知唔知爹哋嗎咪做呢啲嘢係唔啱？」X稱確是不對。