【本報訊】北京以「完善」為名，將由全國人大出手大改香港立法會選舉及特首選委選舉的組成。剛由北京返港的特首林鄭月娥強調，人大修例合憲合法，毋須啟動政改五部曲及由立會通過，又稱選委會提名立會議員安排非過渡性，並以「市民現時對立法會唔係好關心」，拒再諮詢公眾。政治學者相信，民主派是否仍可參選已失去主動權，立會更不能代表民意，只會令市民不信任政府，最終淪為多輸局面。

列席兩會開幕的林鄭月娥昨中午會見記者，重申中央提出「完善」本港選舉制度是中央事權，特區政府無法處理，她歡迎中央主導，承認事涉機密，不是太多問責局長知悉。中央為牢牢控制香港選舉，大幅改革選舉委員會，林鄭引述全國人大常委會副委員長王晨的言論，指選委參與提名全部立會議員的安排，「並不是一個過渡的安排」，又稱選委會將會是制度裏一個相當核心元素。換言之，小圈子的選委會未來勢將千秋萬代。

「建制派裏面嘅人都係民主」

林鄭拒絕確認立會換屆選舉能否如期9月舉行，指要視乎修例進度，不排除選舉日期有變，又明言因將透過選委會產生較大比例的立會議員，邏輯上應先舉行選委會選舉。

有記者問及政改過去需經五部曲，以及如何諮詢港人，林鄭指全國人大按《憲法》及《基本法》行使修改制度權力，毋須啟動政改五部曲及由立會通過，又指有逼切需要盡快完善選舉制度的本地法例工作，明言不會廣泛諮詢公眾，更稱「其實市民現時對於立法會唔係好關心」。

對於有關修改是否可推進香港民主制度，她狡辯指世上沒有一個民主標準，否認收窄民主派參選空間，「只要係愛國嘅人，相信呢套制度仍然係歡迎佢哋參選」，更指「建制派裏面嘅人都係民主嘅」。至於會否再選特首，林鄭稱「不會提供任何回應」。

外交部駐港公署斥歐美干涉

中通社報道，外交部駐港公署署理特派員楊義瑞昨跟59個外國駐港總領館的代表就「完善」香港選舉制度舉行吹風會，並不點名批評歐盟及美國揚言採取行動，指香港事務純屬中國內政，批評極少數國家出於政治私利和意識形態偏見，對北京說三道四、橫加干涉，甚至語帶威脅，純屬螳臂擋車。

香港科技大學社會科學部副教授成名認為，民主派已失參選主動權，料北京仍想有政治花瓶，故未必全面封殺，不認為要全面放棄議會。不過，由於議會更失代表性，會令反對民意如同壓力煲，「只會引發市民對政府更大不信任，繼而不合作，最終係多輸」。

民主黨主席羅健熙認為，香港深層次矛盾之一正是市民聲音未能在議會內反映，「否則當日投票否決送中修例，就唔會有爆發」。他形容現時改制如抱薪救火，只會加劇市民不滿。