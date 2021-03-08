【本報訊】全國人大常委會委員長栗戰書昨日在全國人大會議指，今次大會將就「完善香港特區選舉制度」打出一套「法律組合拳」，為愛國者治港提供法律保障。浸大新聞系高級講師呂秉權分析，人大此舉旨在建立既快且狠的立法或決定模式，以配合北京進行「加、減、乘、除」修法服務。

學者：人大角色武器化

栗戰書昨在全國人大會議發表工作報告時指，香港特區2019年發生修例風波，嚴重衝擊法治及社會秩序，一國兩制受到嚴重挑戰，自從港區國安法制訂後，扭轉了香港在國家安全領域長期不設防的嚴峻局面，維護特區憲制及法治秩序。

栗戰書強調，全國人大將堅定不移依法維護國家主權、安全、發展利益，切實履行法定職責，為維護香港憲制秩序、打擊港獨勢力、確保愛國者治港、保持香港長期繁榮穩定，提供法律保障。

對於栗戰書提及人大涉港的連串立法及決定，呂秉權認為北京在香港反修例運動後研判，需要幾乎將一國兩制的體系及制度推倒重來，法律上有需要便可以「增加、修改、廢除、配套」，人大作為最高權力及立法機關便是為此提供「加、減、乘、除」的修法服務。

他預料，人大未來在涉港議題的角色將更吃重和武器化，當北京需要改動香港的管治系統或法律時，人大差不多即可一步到位配合，「毋須等一年一度（全國兩會）才對港作出重大措施，需要時可在每隔約兩個月（召開）一次的人大常委會便做決定」。