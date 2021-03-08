【本報訊】全國人大會議昨進入分組會議討論《關於完善香港選舉制度的決定草案》，全國人大常委譚耀宗稱據其經驗，決定內容預計周四表決，現階段不能公佈詳情，但他指當中只屬原則性決定，具體議席分佈要留待人大常委會決定。有民主派認為今次改動隨時將香港「搞到一鑊泡」。

譚耀宗昨晨在電台節目稱，「完善香港特區選舉制度」草案文件已作討論，但現階段不能公佈內容，傍晚他接受傳媒訪問指已閱覽草案文件，當中只屬原則性決定，雖有提及數字，但具體議席分佈要留待人大常委會決定。他相信人大常委會很快開會，未必需舉行多次會議。

譚耀宗未有正面回應立會直選議席大減後如何達致普選目標，只重申有問題出現就要調整，形容中央覺得香港「俾人利用咗」，故要「加返啲安全系數」。對於政府如何諮詢港人意見，譚僅稱主管港澳事務的副總理韓正昨已稱在特區政府「搵咗好多人傾」，又指其接觸的人士中很多人贊成愛國者治港，否認方案倒退。

劉慧卿：搞到香港一鑊泡

民主黨前主席劉慧卿同於港台節目指，今次選舉改革是中央想牢牢操控局勢，並引述學者質疑不少政協及建制派有雙重國籍，「係咪佢會幫你揀啲愛國愛港嘅人出嚟？」她認為改革不但未能達到目的，更會將香港「搞到一鑊泡」。

她希望中央知道，大部份港人不想推翻中央和特區政府，亦是愛國愛港，「佢哋係想有表達嘅自由，可以選出自己嘅政府處理香港嘅問題」，又批評政府日後成立審查議員資格委員會，「對於呢啲議員仲有咩尊嚴呢？點樣去代表民意呢？」