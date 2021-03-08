【大殺風景】

【本報訊】因山巒起伏如飛龍騰雲而得名的石澳龍脊，近日山頭出現一座近兩米高巨型木製「怪爪」擺設，貌似三指「龍爪」，但爪尖反轉朝天，旁邊還有大量木柱包圍。事件曝光後惹來劣評如潮，有行山客狠批騎呢核突，亦有網民直斥「九唔搭八」，疑是詭秘「風水陣」，有人更謔稱似「鳳爪」，是「死雞撐飯蓋格局」。漁農自然護理署承認，是利用被颱風吹倒的樹木建造該觀景點，惟審視後認為與自然環境不配合，已將擺設移除。

涉事怪爪擺設上周六出現在龍脊山頭，至昨日豎立短短三日即被移除。現場是石澳郊野公園範圍，距離龍脊山頂約50米一處空地。從行山客近日拍攝相片所見，巨型怪爪近兩米高，呈三指龍爪狀，為一座橙黃色木製品，以金屬底座固定。當中爪的掌心刻上古怪符號，三指頂部尖頭猶如指甲，爪心及爪尖反轉向天，被25條分別高約一米木柱呈圓形狀包圍。

山友稱不安 「應製模擬圖諮詢」

記者昨到山頭直擊怪爪情況，早上約七名工人拆除擺設，其間工人合數人之力仍非常費勁，先移除上方爪部，再鋸斷底部金屬，最後要撬起底部石頭，才可清除整個擺設。其後怪爪擺設終被拆除放在地上，以綠色帆布遮蓋。現場空地觀景台位置被漁護署人員用繩索圍封，掛出「請勿內進」告示，指範圍內有工程。惟25條木柱仍在，每條木柱鑽有孔洞，疑原先計劃用作駁上繩索的圍欄。

怪爪擺設惹來劣評如潮，不少行山客批評大殺風景，有行山友直指「呢嚿嘢擺喺度比較騎呢」，行山客阿豪更批評怪爪「有啲核突」，與大自然景觀格格不入，認為漁護署加裝長椅更實際。有女行山友批評「呢嚿似隻手，想表達啲乜？破壞景觀，佢（當局）鍾意咪擺喺自己屋企囉！」

記者聯絡到日前發現並網上公開怪爪的行山客，他指當日比較大霧，初時未為意，但突然一陣大風吹過後發現怪爪，頓覺非常不安，又指漁護署解釋是想「兜」，「𠵱家唔係60、70年代，可以整模擬圖再擺上網諮詢，而唔係整完唔啱就拆，浪費公帑。」

香港攀山總會顧問鍾建民亦認為該擺設狀甚古怪，幸被拆除，否則一旦倒塌或危及行山客。不少網民留言批評怪爪「九唔搭八」、「好核突，破壞行山心情」，有網民更形容是「九陰白骨爪」、「大型山野垃圾」。

當局指以倒塌樹木組裝

漁護署指為方便市民遠眺石澳一帶景色，近期在龍脊設立一個觀景點，加設欄杆以保障遊人安全。該擺設為觀景點內一個利用被颱風吹倒的樹木建造的組裝擺設，屬試驗性質，不涉額外費用。惟經審視後認為擺設與附近自然環境不配合，故已移除。

該署郊野公園教育活動計劃fb專頁指，一直進行改善龍脊山徑設施工作，例如在土地灣入口改用太陽能洗手間，新增觀景台望大潭及石澳。今次涉事擺設被拆除，「之後亦唔會喺呢度出現」，並附上一張有關擺設相片，上面寫有「Bye」字，標籤則有「金翅拜拜鳥」。