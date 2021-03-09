本港至今已出現3宗接種中國科興武漢肺炎疫苗後死亡個案，另有45宗接種疫苗後送院的嚴重事件，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今早接受電台節目訪問時表示，認為個案數字「其實唔算高」，因為大部份都是接種者打針時緊張，才引致心悸或頭暈等情況，與冠心病並無關係，只屬非嚴重個案，而且大部份病人在半日至一天內可出院，但由於接種者是受心情影響出現上述自然反應，都算「間接與疫苗有關係」。

最新一宗接種疫苗後死亡個案是一名71歲男子，上周三在私家診所接種4日後，突然感到嚴重不適，送院後死亡，孔繁毅表示，死因與打疫苗無直接關係，有間接關係的機會亦比較小，但要等解剖後的病理及化學報告，才能了解詳細死因。被問到如何界定接種者死因與接種疫苗無直接關係，孔繁毅則指，若接種者因長期病患，接種後出現的問題並非因疫苗誘發嚴重過敏反應，「如果病人本身有長期病患，接種唔接種，短期內身體都有嚴重問題出現。」

比較接種科興後死亡或異常比率 需幾個月至半年

他續說，目前接種時間尚短，難以評估接種科興疫苗後的死亡率是否高於整體，並指若要比較接種科興疫苗後的死亡、發病及異常情況比率，至少要等接種兩劑，即幾個月至半年時間，但強調專家委員會會持續關注情況，密切審視每宗個案；並認為目前毋須叫停接種計劃，接種疫苗仍然安全。

孔繁毅又提到，針對嚴重副作用事件，衞生署有抽樣檢查疫苗，而目前各接種中心的疫苗均屬同一批次。被問會否提醒部份人暫不應接種，他說，長期病患者若病情未控制得好，有心悸、氣促或其他病徵人士亦最好先諮詢家庭醫生，先控制病情才接種，「控制好個病遲一兩個月接種無問題」。

近三成人預約後「甩底」無接種

公務員事務局局長聶德權在港台節目上亦表示，明白市民關注接種疫苗後出現嚴重副作用或死亡的個案，專家亦知道疫苗有預期副作用，但認為當「越係多人打，出現嚴重個案，之前有打過疫苗嘅機會會增加咗」，最重要是嚴重個案與疫苗接種是否有直接關係。聶又指，市民的憂慮反映在接種率上，疫苗接種計劃初期的接種率超過九成，但昨日跌至七成二，代表有預約的市民沒有前往接種，但他仍強調，很多市民然對科興仍有信心。

被問到出現甚麼情況才煞停接種計劃，是否有一宗個案與疫苗接種有直接影響就叫停，聶德權只重申，要視乎整體計劃的效益是否大於風險，會交由專家委員會去審視。

至於為何不建議長者改接種BioNTech（復必泰）疫苗，聶德權則稱，全球都有因接種復必泰疫苗後出現的嚴重個案，認為最重要是嚴重慢性病患者病情未受控，或市民有任何疑慮時先諮詢醫生。

另外，政府昨新增7個優先接種群組，包括街市檔販、健身中心及美容院等場所職員，被問到新增優先接種群組需否出示證明文件，街市檔販或未必能提供，聶德權承認「有啲難」，政府可作寬鬆安排，但相信絕大部份優先群組從業員能提供職員證等證件，或由所屬公司發信證明，而有關範本可在專題網站參考。

美容業界：放寬定期檢測要求非最大誘因打針

不過，美容業總會創會主席葉世雄表示，據他了解，行內從業員對接種疫苗的意願是「一半一半」，部份人已有意登記接種，但亦有部份持觀望態度，相信是想多了解近日的嚴重異常事件再決定。

對於接種疫苗後或可獲放寬，甚至免除定期檢測要求，葉世雄直言放寬安排並非最大誘因，「決定咗打嘅人基本上有無放寬都會打；決定觀望或者遲啲打甚至唔打，唔會trade off到佢選擇，咁佢咪驗囉，驗都唔係困難嘅事。」

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