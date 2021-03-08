【本報訊】港版國安法去年通過後，動搖不少外資信心，相繼宣佈撤出香港，其中日本最大網絡券商思佰益（SBI Holdings）行政總裁北尾吉孝表示，計劃將公司業務撤出香港，涉及員工約100人，他坦言政府早前拘捕47名參加初選的民主派人士，令董事日益害怕，稱香港已非良好營運地點，「沒有自由，就沒有金融業務」。

思佰益為日本最大互聯網金融集團，據年報其資產管理業務規模至少2萬億日圓（約1,440.2億港元），2020年稅前資利潤達658億日圓（約47.4億港元）。思佰益早於去年9月表明最快今年3月撤出香港，發言人稱因為「港版國安法削弱香港作為金融中心的吸引力」。

指港已非良好營運地點

英國《金融時報》引述思佰益行政總裁北尾吉孝表示，去年通過港版國安法後，早前47名參與初選的民主派人士被起訴串謀顛覆國家政權罪，加劇董事會的恐懼，提到「這裏不是金融機構的好地方」，他稱越來越多日本公司正重新考慮在港業務規模，思佰益正準備將在港的100名員工轉至新加坡或上海。由於英國脫離歐盟，公司亦正評估倫敦是否為最佳的歐洲營運據點。

報道形容北尾吉孝是日本金融界最敢言的人物之一，北尾直言日本金融機構已非常害怕香港事態發展，又指思佰益可能是唯一公開表明要撤出香港的日本主要機構，「其他金融機構的主管心裏雖然認為要撤離香港，或不應加大投資香港，卻不敢明言，不像我，我直言不諱」。他補充，日本金融機構在決策上可能搖擺不定，但製造商、零售商和批發商對於將業務從香港轉移到內地的決心越來越強。

學者：或不認同中共政策

美國克林信大學經濟系副教授徐家健指，思佰益撤資再一次反映外資對港信心不夠，對於北尾吉孝的敢言，他稱不少外資就算撤資都不會將話說得太盡，「要留條後路畀自己」，北尾的言論相信有政治目的，「或是不認同大陸或港府政策」。至於未來會否越來越多外資因政治因素而將業務撤離香港，要視乎往後北京政府是否維持強硬態度。

不少外資對港缺乏信心相繼撤港，去年10月，美資金融諮詢機構萬里富（The Motley Fool）認為港版國安法等政治爭議為其業務發展帶來不確定性，決定關閉在港營運部門；美國對沖基金Elliott Management亦關閉其香港辦事處。另外，加拿大的BMO環球資產管理計劃剝離香港ETF業務；美國《紐約時報》去年7月中亦決定把數碼編採部門轉移至南韓。