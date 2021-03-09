香港民意研究所公佈最新民意調查，問及市民有關中、港、台政府的信任程度，結果發現，市民對中、港兩地政府的信任淨值分別上升27及8個百分點，尤其對北京的信任度顯著上升；被視為特首「黑馬」的財政司司長陳茂波於「市民最熟悉政治人物」調查中提名比率為32%，較去年8月初的大幅升21個百分點，創2012年11月有紀錄以來新高。

民研於上月24至26日成功訪問1千名市民，結果發現，受訪者對港府的最新信任比率為36%，比上次1月中的調查升8個百分點，不信任比率為50%，信任淨值為負14個百分點，即整體介乎「幾不信任」及「一半半」之間。

而市民對北京中央的信任比率為負2個百分點，比上次去年8月中的調查、即立「港版國安法」後大幅上升27個百分點，創2018年9月有紀錄以來的新高；而市民對台灣政府的最新信任比率為負9個百分點，比上次調查顯著下跌11個百分點。

民研亦詢問受訪者對中港前途以及一國兩制的信心程度，結果顯示，受訪者分別對香港、中國前途信心淨值為3及34個百分點，對比上次8月中的調查大幅升21及39個百分點；市民對一國兩制的信心淨值亦同樣急升22個百分點。

鍾劍華：調查結果與整體社會氣氛「有出入」

香港文化研究、政治學獨立學者黃偉國估計，港府或借助傳媒輿論機器，鋪天蓋地宣傳大灣區的發展能保障港人生計、內地產業廣告、大專院校陸續到內地開設分校等，令市民對香港、以至中國的發展前景有信心，但黃表示，過往曾有港人到內地工作期間，將港人擁有的知識、技能協助內地經濟發展，但工作兩、三年後卻被本地人取代相關職位，形容有關調查數字需要時間觀望。

民研副行政總裁鍾劍華亦形容，是次調查結果的數字「好怪」，甚至與整體社會氣氛「有出入」，強調有關數據需要時間觀望，才能呈現出準確的分析。

黃之鋒楊岳橋跌出十大最熟悉政治人物

民研亦公佈「市民最熟悉政治人物」調查，要求受訪者在未經提示下說出最多10個最熟悉的香港在世政治人物。結果發現，被視為「黑馬」的財政司司長陳茂波最新提名比率為32%，比去年8月初的11%大幅升21個百分點，創2012年11月有紀錄以來的新高；前眾志秘書長黃之鋒及前公民黨黨魁楊岳橋則跌出十大「市民最熟悉政治人物」；已宣佈退出政壇、前政務司司長陳方安生的最新提名比率則為6%，創1997年3月有紀錄以來新低。

認知度與支持度無關 排名高不一定受市民歡迎

民研表示，有關調查的排名方法僅量度知名度，與支持度無關，意味排名較高的政治人物不一定受市民歡迎。黃偉國補充，政治人物的知名度與該人在媒體的曝光率有關，他特別指出，今次排名較高的政治人物與「政府官員、特首」有關，不排除有關人士或借助傳媒報道，維持市民對他們的認知，但黃強調，認知有正負兩面，高度認知並不代表獲市民高度支持。

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