2021年僅過了60多天，新香港又進化到另一境界。合法當選的中大學生會「朔夜」，竟遭校方借國安法DQ，未運作已經結束；港版「二二八」政治大審判，未調查完已拉被告上庭，大部份人被拒絕保釋，未審訊先坐監。政權將和平表達政見的初選扣帽子，連最溫和的異見者也拘捕或收監，為人大宣佈顛覆香港選舉、只准「忠誠的廢物」入閘鋪路造勢，厚顏說這叫「完善」制度，修改《基本法》附件合情合理。可以預見，選舉將變成愛國者鬥忠誠大賽，只有廢物一二三號可選，投白票是人之常情。而且，今日「完善」選舉制度，明日也可「完善」投票機制，政權日後會否說白票當廢票，不計入投票數字，市民連說不的權利也煙消雲散？這聽起來看似荒謬，但發生在現今香港，絕不為奇。

港澳辦主任夏寶龍早前為「愛國者治港」定調，聲稱並非要搞「清一色」，又指理解和包容一部份香港市民對中國有成見，但不可以「歇斯底里」攻擊中央，更改選舉制度為阻止反中亂港者入局。中共字典裏，歇斯底里是甚麼？舉一個例子，參與初選的李芝融，一位長年照顧嚴重智障女兒的單親爸爸，痛失女兒後一心做民生工作，希望入立法會扶助基層弱勢，結果被指顛覆國家政權被捕，這真的很「歇斯底里」。

經常大放厥詞的全國港澳研究會理事田飛龍分析，有關要求是對共產黨尊重而非強制熱愛，強調中央決心打造的不是橡皮圖章或「忠誠的廢物」，而是賢能的愛國者，更聲言「溫和泛民與中間派有望站穩腳跟」。

不過，當溫和如社聯行政總裁蔡海偉也被左報扣上反中亂港帽子，其妻子劉利群晉升食物及衞生局常任秘書長遭大肆批鬥，全因被質疑打壓連儂牆不力，不夠愛國。明顯地，田飛龍的論點，連欺騙三歲小孩也不夠說服力。有中共特色的所謂愛國者治港，本質必然要忠誠擁護共產黨，而要表現出這種忠誠程度，有賢能者必然只會淪為廢物，最最溫和異見者也必然不能入閘。

中共或不容白票過半出現

綜合各種說法，加上國務院副總理韓正明言不容有人透過選舉亂港，今次人大肆意改變香港選舉制度，將循序漸進變成「後波倒退」，無論立法會最終是20直選/30功能/40選委會，抑或其他組合，選委會第五界別納入甚麼人也好，目的只為100%扼殺異見者進入建制，「打造」只會選出忠誠廢物的假選舉。

按慣例，政權可以無恥地說立法會增至90席，議席大增近30%，而選委會增至1,500人，人數亦增加25%，是民主大躍進。這種愚民說法，親中人士最在行，前全國人大常委范徐麗泰日前就公然說一國兩制，只是指不同經濟制度，並非政治制度，被炮轟扭曲歷史。這亦同時證明，一個理應是「賢能者」的立法會前主席，為緊跟中央指示，只能是一個忠誠的廢物，別無其他。

一個城市容納異見的程度，可以從學校這個社會縮影看出來。當中大一個學生會，只是發表一些被指可能違反國安法的言論及文宣，未上任已被校方粗暴DQ，成員接死亡恐嚇。這個社會所謂紅線的標準，收緊到甚麼地步，不說自明。

今時今日，不少民主派支持者身心俱疲下，已無力理會愛國者選舉大計，心想「日後投白票算了」。《基本法》26條列明「永久性居民依法享有選舉權和被選舉權」，當中包括投票權，但政權為了顯示新選舉制度的偉大，預料不會容許白票有機會過半的情況出現。

試想想，假設按以往建制/民主派六四比例，300萬人投票，120萬人投忠誠的廢物，180萬人投白票，這不可能是中央想見的局面。從政權思維出發，何不索性一併「完善」投票機制，威嚇投白票可能違反國安法之餘，即使有白票，也全當廢票不計數、不公佈實際數量，最終只有投忠誠廢物者才計入有效投票人數，這樣就確保建制派可以來一次大獲全勝。

如果那一天到來，忠黨愛國人士，可以正式宣佈民心回歸，高呼國安法萬歲、感謝黨，世界從此和平。

無道

自由撰稿人