中共以「完善」選舉制度為名，大幅閹割香港選舉制度，除被指是為剷除立法會和選委會內的民主派聲音，亦有指是為「溝淡」商界於立法會及選委會的影響力，減低商界以往「造王者」角色，同時讓特首免受既得利益者的阻撓，但香港一眾商界還是緊跟北京笛子起舞。

繼麗新集團董事會主席林建岳、信和集團主席黃志祥、新鴻基集團主席郭炳聯、香港老牌企業太古公司和國泰航空先後公開表示支持中共「完善」選舉制度後，多名本港富商旗下集團今日亦透過在中聯辦操控的《文匯報》和《大公報》刊登廣告，支持中共「完善」本港選舉制度。

其中「香港首富」李嘉誠出任資深顧問的長江集團，今日在廣告稱：「支持完善選舉制度 確保『一國兩制』行穩致遠」，身兼長江主席的李澤鉅早前已指，由愛國者管理地方是「天公地道」。

上月改由「大劉」劉鑾雄妻子、今年41歲的陳凱韻（甘比）出任公司行政總裁的華人置業集團，今日亦透過廣告表示：「堅決支持全國人大行使職權 完善香港選舉制度 確保香港長治久安」。新鴻基地產、嘉華集團亦在上述報章刊登類似廣告。

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