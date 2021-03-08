【本報訊】7.21元朗站白衣人暴動傷人案續審，證人昨日證供將白衣人醞釀施襲時間再推前，稱當日下午4時許已收到網上訊息，指白衣人會以「保衞家鄉」為名，阻止不同政見人士進入元朗。而同樣在站內目擊事發經過的證人指，當大堂未有大批白衣人湧現時，已有零星白衣人開始攻擊市民。而其後湧入站內為數約百名白衣人，所持藤條尺寸「好統一」。

證人H昨指，2019年7月21日案發當日早於下午約4、5時，已在通訊軟件看到白衣人醞釀襲擊的消息，內容大致謂要保衞家鄉，不讓黑衫人及不同政見人士進入元朗。當天傍晚約6、7時，H在網上再次看見相關訊息。

證人J則透露，當大堂尚未有數十名白衣人湧現時，他目睹三名白衣人在閘外用藤條和木棍追打一名男子的背部，「人哋着其他顏色衫，都唔係着黑衫」。他稱當時市民人數佔優，他與市民成功喝停三名白衣人；但三至五分鐘後白衣人開始湧現，「變相我就唔夠膽出閘，因為佢哋手持武器。」

指藤條「好統一」

H續供稱，他目擊超過50名白衣人在元朗站大堂衝入閘內付費區，手持竹枝、鐵棍、藤條，以及繫上國旗的藤條追打市民，十多人受襲。H確認，他與本案另一證人F正是閉路電視片段中最遲由扶手電梯逃往月台的兩名市民。F逃跑時遇襲，H回頭扶起拯救。H翌日凌晨求醫，頭皮血腫、頸椎觸痛、右手擦傷，獲三天病假。

遇襲倒地的證人F供稱，他到大堂時，閘外非付費區已有約百名白衣人聚集，持木棍、金屬棒狀物、雨傘、藤條等襲擊市民，又向閘內掟水樽及雨傘。F形容白衣人的藤條「好統一」，全部均是幼身，兼且長度相若。其後約20名白衣人逼近閘內人士，閘內有市民拉消防喉向白衣人射水。

F續稱，逃往月台及列車車廂後，白衣人在車外徘徊及輪流施襲。當時車長聲稱無法關門，一直未開車，並要求乘客下車。他感覺白衣人在月台施襲有15至20分鐘之久。月台襲擊約10分鐘後，當時車內已有多人受傷流血，白衣人攻勢有所緩和，個別白衣人甚至曾作勸喻，部份白衣人因此退後，但仍有六至八人在F所在車廂外繼續動武。

控方指，片段拍到首被告王志榮（55歲）在大堂推一名市民、次被告黃英傑（48歲）則與一名稍後襲擊市民的長袖恤衫男子交談。白衣人在樓梯口包圍市民時，片段拍到第八被告蔡立基（40歲）手持木棍或藤條，對一名身穿黑白間條上衣的市民分別以武器擊打兩下及出拳襲擊四下。片段亦拍到王志榮指嚇樓上月台乘客。

六名受審被告為王志榮、黃英傑、鄧懷琛、吳偉南、鄧英斌及蔡立基。至於另外兩名被告林觀良及林啟明則已承認暴動罪，還柙候判。聆訊今續。

案件編號：DCCC888/19、11、734/20