黎智英及李柱銘等九名民主派⼈⼠被指前年8⽉18⽇在港島組織及參與未經批准遊⾏，案件今在區域法院續審。辯方繼續針對警方如何部署當日疏散維園大量集會市民作出盤問。曾出席集會前聯絡會議的警民關係組總督察今承認會上曾聽過「流水式」三個字，但已記不起細節，只知最後會議上未能達成共識。她又指會上無留意有關人流管制的討論細節，因覺得與她無關。

案發至今均隸屬東區警民關係組的總督察胡敏儀今繼續接受辯方盤問。她早前作供稱，不記得主辦單位民陣曾說過會在維園使用「流水式」集會，今則承認聽過「流水式」三個字，但已想不起細節，只知最後會議上未能達成共識。

她又指會上無留意有關人流管制的討論細節，因覺得與她無關，但稱：「當時肢體上冇掩埋耳仔嘅。」她解釋指因每位同事負責不同範疇，而她只是負責聯絡民陣。

總督察又供稱，事前得悉民陣於當年的8月17日召開記者會，惟她只記得民陣當時說集會如常進行，呼籲市民到維園，無留意主辦單位其他消息。

社民連秘書長吳文遠今早於終審法院門外遭警方以涉嫌普通襲擊罪名拘捕，下午獲准保釋後，隨即到西九龍裁判法院旁聽本案，聲援身為被告之一的長毛。中段休庭期間，吳突向犯人欄後的長毛大喊：「冇事！」長毛則高呼回應：「加油，撐住！」吳聞言回答：「反彈。」二人互動引來庭內一陣笑聲。

本案被告包括不認罪的黎智英（73 歲）、李卓⼈（64 歲）、吳靄儀（73 歲）、梁國雄（64 歲）、何秀蘭（66歲）、何俊仁（69 歲）、李柱銘（82 歲），以及認罪的梁耀忠（67歲）和區諾軒（33 歲）。

【案件編號:DCCC536/20】

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