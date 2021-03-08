【本報訊】為完成中共下令做好抗疫的使命，林鄭政府威迫利誘市民接種疫苗，提出餐飲、美容、健身等特定群組從業員注射疫苗後，可放寬定期病毒檢測的要求。有健身業界人士認為條件不吸引，斥當局藉此手段「利誘」市民打針「谷數」。

食物及衞生局長陳肇始宣佈，按聯合科學委員會的建議，擴大打針優先組別至飲食業、健身業、美容業、學校教職員等七類人士。

業界：唔會攞條命「較飛」

她指政府正考慮放寬，相關已接種人士的定期檢測要求，「我哋都考慮緊有關員工完成疫苗接種，係咪可以將檢測時間、要求放寬一下。」甚至免除已接種疫苗人士的檢測要求等，但條件是有關人士必須已接種兩劑疫苗，並會諮詢專家意見。

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎認為政府開出的條件不吸引。他解釋，近日不斷爆出接種後出現不良反應的個案，令他對疫苗卻步，「正常人見到咁，都唔會攞自己條命『較飛』！」

柯批評政府此舉只為打疫苗「谷數」，「每一次都係咁，一有啲嘢想我哋做，就會畀啲條件我哋跟住做！」他反問即使業界願意接種疫苗，政府又能否承諾即使疫情反彈，亦不會一刀切要求健身中心關閉。

教協會長馮偉華擔心學校管理層會因心急全面復課而逼教職員接種疫苗，他強調學校並非高危地方，若教職員屬高危人士，學生亦應一樣，認為教職員應有自決權，而政府非藉行政手段逼他們打針。

香港餐飲聯業協會會長黃家和則表示每兩星期一檢費時失事，十分麻煩，若打針可豁免檢測，料有不少從業員願意配合。