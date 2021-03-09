嗜賭海關督察向下屬索取5萬元貸款，下屬尋求任職警員的好友協助出資，最終警員未獲還款，向海關舉報，揭發案件。涉案海關被控未經行政長官許可而索取及接受利益兩罪，案件今續審，裁判官裁定表面證供成立。督察出庭自辯，聲稱當日是替有相同嗜好的「賭友」江湖救急，充當中間人向下屬借貸，後來「賭友」欠債不還，他於是替對方「頂咗佢」。

現已破產及被停職的被告鄭文傑（32歲），被指於2018年10月17日身為海關督察，向下屬劉港生索取5萬元貸款，以及從劉的友人梁偉劍接受5萬元貸款。

辯方在庭上出示被告的出入境紀錄，顯示被告經常由港澳碼頭出境。被告坦承是金沙會會員，不時往來澳門賭場消遣，逗留兩三小時返港。

案發當日，他相約一名叫「阿Dee」的朋友赴賭場耍樂。其後阿Dee被兩名疊碼仔押解，向他央求借款。被告自言也沒錢，於是找電話簿內的朋友救急，包括要求下屬劉港生「搵幫手」。由於阿Dee的海外戶口提款限額已用盡，在迫於無奈情況下，被告利用本人戶口收取該5萬元。

被問及阿Dee的背景，包括職業及收入，被告坦言不清楚，只稱：「真誠相信幫助佢渡過難關後，對方會信守承諾。」其後借款人梁偉劍透過劉向他追數，被告才得悉阿Dee拖欠的款項仍未處理，於是決定「頂咗佢」。惟由於被告自己正處理破產事項，「分身不暇」，便以短訊告知梁謂「逐少逐少畀你喇」。聆訊繼續。

【案件編號：ESCC2094/20】

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