港大微生物學系教座教授袁國勇及其研究團隊，發現了一種針對武肺病毒的新型廣譜抗病毒治療策略。團隊發現一種廣譜抗病毒肽8P9R有雙重功能，可同時抑制武肺病毒感染人體細胞的兩條路徑，不但有助治療武肺，也對將來可能出現的新型病毒疾病，提供長遠治療方案。另外團隊也發現現時正使用三款藥物，也可同時抑制兩條武肺病毒感染人的途徑。

團隊指出，武肺病毒能通過兩條途徑感染人體細胞，包括病毒直接與細胞表面融合；若抗病毒藥物能同時抑制該兩個感染途徑，可能會有更好的抑制病毒效果。

3藥同用抑制2感染途徑

團隊研究發現新的廣譜抗病毒肽8P9R，具有雙重功能，能同時抑制武肺病毒感染細胞的兩條途徑。研究也顯示8P9R可抑制武肺病毒在倉鼠體內複製，有望繼續開發成廣譜抗病制劑，從而對付將來的新興病毒疾病。

團隊同時研究鑑定現時臨床上已有的藥物，包括氯喹、阿比多爾和卡莫司他，若一起使用能更有效抑制武肺病毒在倉鼠肺部複製。該三種藥物分別能抑制不同的病毒感染途徑，及有效抑制病毒在倉鼠體內複製。這個聯合用藥策略可被應用到治療武肺病人的臨床實驗上。有關研究已在國際科學雜誌《自然通訊》上發表。

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