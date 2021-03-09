機管局前年8月取得禁制令，阻止市民在機場大規模示威。人民力量成員錢寶芬被指在前年9月7日，在客運大樓外的巴士站示威，手持標語及坐下，拒絕離場，結果被捕，其後被控藐視法庭。錢寶芬今於高等法院認罪，法官李運騰認為罪行性質嚴重，堵塞機場會影響整體社會運作，後果尤其嚴重；加上錢曾推法庭保安而被判緩刑，其間卻干犯本案，明言將會判監，押後至今午3時半判刑。

案情指，機管局於去年8月13日向法庭申請禁制令，禁止任何人非法或蓄意阻礙機場正常運作及阻塞往來機場的道路，至同月24日獲高等法院批准無限期延長禁制令。機管局其後於報章刊登禁制令內容，又在機場範圍張貼多張禁制令。

機管局得悉有網民號召堵塞機場，遂於2019年9月6日登報要求示威者不要阻礙機場運作。翌日中午機管局職員、法庭執達吏、機場保安及警員到達機場巴士站視察。為執行禁制令，機管局當時已於巴士站及通道設置水馬及鐵閘。

2019年9月7日下午約2時，約40至50名示威者在機場巴士站阻礙機場運作。機管局職員約於下午3時半在機場外向示威者宣讀禁制令的內容，其間錢寶芬（59歲）一直坐在通道欄杆上，並手持五大訴求標語，標語後方寫有「買雷射筆犯法 示範咗 你話乜就乜 好彩冇信送中條例」。

錢又在媒體前質疑群眾如何能夠阻礙機場運作，「點樣阻到你？你宜家有班機因為人哋企响水牌前面，你就起飛唔到？因為有人企响水牌前面，啲人就搭唔到車咩？ 」

其後機管局的法律代表、執達吏等人分別向群眾宣讀法庭命令，惟錢依然坐在欄杆上，又接受媒體採訪。最終執達吏表示警方將實行禁制令並於15分鐘內清場，警告示威者立即離去，但錢仍不理會。

約於下午4時半，機管局職員問錢打算乘搭什麼交通工具離去，錢繼續不理，並走向巴士站接受媒體採訪。其後機場保安要求錢立即離去，錢卻質疑對方為何回答問題違反法律。

警員其後上前，指錢正阻礙執達吏執行禁制令，但錢沒有聽從。經過一輪糾纏後，錢一邊走向其中一個巴士站，一邊指摘警暴。巴士到站後，錢沒有上車，最終被警員以藐視法庭罪名拘捕。

辯方求情時引用黃之鋒佔旺時藐視法庭的上訴庭案例，指法庭只判處黃及另一人即時入獄3個月，並非主要參與者則判處緩刑。法官李運騰表示，該案僅處理黃之鋒的部分，主要爭議點並非聚焦於案中的次要角色，他亦不打算判處藐視法庭罪的最高刑罰、即監禁3個月。

辯方續指，當時沒有暴力事件發生，錢由始至終都是獨自一人，從未辱罵或威脅任何人，被捕時亦沒有抗拒警員，在同類案件中不算嚴重。李官回應指上述理由只是說服法庭不會加刑，而非求情因素。辯方又引述其他案例，惟李官認為相比起各區的堵路事件，堵塞機場更會影響整體社會運作，後果尤其嚴重。

辯方續指被告是退休公務員，但需要供養其負笈英國的兒子及年老的父親。李官其後得悉，錢曾於案發前數月在法院內推保安，干犯普通襲擊罪，被判緩刑1年。李官認為錢在法院內犯案，又於緩刑期間干犯本案，或許屬加刑因素，會判處以日計的監禁刑期。

【案件編號：HCMP231/20】

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