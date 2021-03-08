【戲迷感言】

UA院線結束營運，對很多香港市民來說，可能只是疫情下的新常態。畢竟，很多人十幾二十年未入過戲院，看電影，只在自己部手機看。何況，入戲院的，也不會太過計較究竟是黃百鳴開的是林建岳開的是楊受成開的，還是1985年開設UA戲院的紀愛華？

行中產路線 商場戲院掀新主流

說UA是香港戲院業的先鋒，不過份。80年代，香港戲院分超等分堂座，座落於大街馬路，門口會有小販檔賣竹蔗賣燒魷魚，像《旺角卡門》張學友推車仔賣牛雜。一間戲院，只播一齣首輪電影，12點半、2點半、5點半、7點半、9點半；每到周末，有午夜場；大時大節，才有子夜場。看電影，曾經很街坊，你要有心理準備戲院入面隨地垃圾，甚至有老鼠。

是UA在沙田新城市廣場引入迷你戲院，走中產路線。一間戲院有多套電影供觀眾選擇，跟商場互惠互利，提供行街睇戲食飯一條龍服務。慢慢發展下去，戲院設於新建商場變成主流，舊有大戲院反被時代淘汰，要繼續生存，多數要被切割成迷你戲院模式。那是一個勇於創新還有望回報的年代。

當戲院業出現低潮時，UA再一次突破思維，在太古城戲院開設貴賓廳。自此，戲院不只是大眾化娛樂，更可提升為高級享受：可以被包場作為私人派對，可以用來公司聯誼，甚至播放自選電影招待親朋好友。如此思維，直接影響往後不少戲院的發展方針。

由昔日面對盜版光碟的痛擊，到今日被網上串流平台搶灘，戲院的最大優勢，正正在於透過改善硬件配套，能夠為觀眾提供與別不同的觀影體驗。這一方面，UA作為先行者所帶來的貢獻，相當重大。

引入IMAX影院 各院線紛紛跟風

當然，不能不提及在2009年首度引入香港的IMAX影院，也是UA率先在尖沙嘴和九龍灣的戲院實驗成功，其他院線才紛紛跟風，才令香港不至於落後其他先進國家。除了營商，UA是少有注重社會責任的良心企業。在香港，共有六間戲院為視障人士提供自選口述影像服務，UA獨佔四間。可惜，它也是香港眾多大型院線中，最快乏力支撐的。

死因？有人認為跟政府政策很有關係。先不說三番四次以防疫為名，勒令戲院關門；去年，屬於同一間母公司旗下的購票通，被國產的貓眼娛樂取代，不再獲得康文署續約，也是致命傷。另一打擊是兩年前把UA iSquare結束，重金投資在尖沙嘴另一新商場K11 Musea開設全新戲院，走極高檔路線，以藝術館風格作為包裝，意圖再一次把戲院的質素提升。

無奈商場開業以來，先遇社會運動，再逢疫情，遊客量大受影響，而香港居民被商場的暴發戶自由行氣味嚇怕，客量向來不似預期，（商場疫後重開大派優惠券令萬人空巷是例外），UA難免進退兩難。如果，香港政府在疫情之下，急小市民所急，先處理大小商戶正面對的經營困難，讓一般機構得到援助渡過難關，說不定UA還可以力挽狂瀾，將來再憑創意憑對行業的熟悉憑對未來的預測，為戲院業帶來新衝擊，也讓百多名員工不至一夜之間變成失業大軍。不過，香港政府的態度是愛理不理。不能不面對現實，如今是一個劣幣驅逐良幣的時代，對有心帶來進步的改革者，沒有鼓勵，只有懲罰。

撰文：方俊傑