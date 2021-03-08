【本報訊】科興疫苗事故頻生，累計三人打針後不治，另有兩人情況危殆。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會昨再開會討論有關事故，認為兩宗危殆個案和55歲婦人的死亡與接種沒直接關係；至於昨凌晨在聯合醫院死亡、無長期病患的71歲男子，專家則指須等待解剖資料才能評估。

新增死者無長期病患

最新一宗是昨日離世的71歲男子，該老翁3月3日在九龍城晴朗商場的晴朗醫療中心接種科興疫苗，並由該診所的呼吸系統專科醫生陳焯雄負責注射。前晚入睡後家人發現他失去知覺，救護員到埗時已無脈搏，送往聯合急症室搶救後不治。他是首名無已知長期嚴重病患、接種疫苗後死亡的人士。陳焯雄事後回應指「我哋跟足晒衞生署指引，我哋都好同情個位病者。」

委員會共同召集人李卓廣表示，該死者除多年前有甲狀腺問題外無大病歷。由於病人短時間去世，要待解剖資料才能評估與疫苗是否有因果關係。

專家稱長期病患者應先諮詢醫生才打針，惟涉事老翁不但並無長期病患，且經私家醫生臨床評估後才打針，被問到有關醫生是否需要負責，衞生防護中心總監林文健引述法例第599K章指，負責接種的人士，若被認為真誠地使用疫苗，可獲豁免。

另一打針後死亡的55歲患有高血壓、高血脂女子，委員會共同召集人孔繁毅指患者因為急性心肌梗塞送院，解剖發現者大動脈及頸血管撕裂導致中風，初步一致認為與疫苗無關，會再研究後提交最終結果。

至於兩名人士危殆，孔指該80歲男子有長期病患，包括有糖尿病，曾中風及頸硬化等，掃描顯示其冠心病相當嚴重，強調患者就算沒有接種疫苗，短時間內都有可能要送入深切治療部。另一名危殆的72歲女子，李指她的糖尿病併發高血糖高滲壓狀態，是高血糖引致的併發症，認為有充份證據顯示，她的情況是沒定時使用胰島素引起。

本港首次出現醫護人員接種後不適的報告。仁濟醫院一名年約50歲的護士，昨午在該院接種站注射首劑科興疫苗，約兩小時後出現頭痛、作嘔等症狀，立即到急症室接受診治，未知最新情況。

本月6日至昨午4時，防護中心共接獲16宗非嚴重的異常事件，以及45宗需住院的非預期、嚴重異常事件，徵狀主要是頭暈、心悸、頭痛及胸部不適。本周日共有八宗送院個案，五宗無須留院，兩宗已經出院，一宗留院觀察。依據接種地點，當中六人打科興疫苗，一名66歲女子到官涌接種中心打針後感到胸痛及心悸，要留院觀察；另有二人打BioNTech，其中一名49歲女子到曉光街體育館接種疫苗後，胸部不適及灼熱須送院，毋須留院，另一人為60歲女子，在龍琛路體育館接種疫苗後，手及手臂出現皮疹送院，毋須留院。

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