【本報訊】47人因參與民主派初選而被控串謀顛覆國家政權案，總裁判官蘇惠德上周批准其中15人保釋，惟律政司瞬即追殺其中11人，要求覆核保釋決定，令他們仍須繼續還柙。高等法院法官杜麗冰上周六開庭作出指示，表示會安排於本周四及本周六分批處理律政司的覆核申請，並在聽取雙方陳詞後即日作出裁決。司法機構最新資料顯示，高院增加下周一審理覆核申請，變成分三天處理，換言之部份被告須延遲兩天始得知最終會否獲得保釋。

23人周五申覆核

根據司法機構網頁顯示，聆訊排期於本月11日（周四）、13日（周六）及15日（下周一）處理，預計每人聆訊一小時。

法庭將於周四早上9時半先處理黃碧雲一案，同日早上10時半處理伍健偉一案。到周六，法庭將於早上9時半、10時半及11時半分別處理鄭達鴻、譚文豪及郭家麒的案件，並於同日下午2時及3時分別處理彭卓棋及柯耀林案件。

到下周一，法庭將於早上9時半、10時半及11時半分別處理張可森、何啟明及施德來的案件，並於下午2時處理李予信一案。

保釋覆核聆訊繼續由國安法指定法官杜麗冰審理。她於上周六指示聆訊中表示，會在每宗覆核申請結束後宣佈決定，不會待聽畢所有申請後才一次過公佈決定。如果她認為有需要交代理據，會以書面頒佈。

另外，32名不獲准保釋的被告，除了已自行撤銷保釋申請的戴耀廷及部份放棄行使八天覆核保釋權利的被告外，其餘23名被告將於周五再次被押解到西九龍裁判法院，在指定法官蘇惠德席前提出保釋覆核申請。

案件編號：HCCP110-120/21、WKCC813/21