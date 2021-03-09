公務員事務局局長聶德權今早（9日）接受電台節目訪問時提到，武肺疫苗初期接種率超過9成，但昨日跌至72%，顯示有市民沒按預約接種，又指理解市民擔心近日有人接種疫苗後出現嚴重情況或死亡的事件，強調所有個案會按機制交專家委員會審視。有私家醫生指近日有兩成人經評估不適宜接種科興疫苗，形容變相是「驗身契機」。

預約打針變「驗身契機」

政府公佈，昨日本港接種約9,900劑科興疫苗，其中3,100劑在私家診所接種，6,100劑在社區疫苗中心接種。家庭醫生林永和指，過去數日維持每日有10至20位市民預約接種疫苗，大部份不是熟客，登入其醫健通，發現病人身體情況不太理想，「成年冇覆診，淨係去配藥」，最終約兩成人不建議接種。

林指有80歲以上長者說行樓梯會氣喘，亦有較肥胖市民一直沒有驗身，有吸煙習慣、少運動，故最終都被評估不適宜接種，「主要係驚佢有隱藏心臟病，因為三高係常見隱藏心臟病嘅背景因素，如果掌握唔到三高資料，原來血管塞咗8、9成，避免打完針有啲巧合嘅事情大家唔好。」他形容預約打針變「驗身契機」，有人馬上預約電腦掃描，想驗清楚冠狀動脈情況，如確認沒問題才接種。

過去4周曾打抗病毒針或肺炎鏈球菌針宜先休息一個月

他又指有一個個案已臨近打針，血壓等一切都正常，但向他透露「有啲痕痕哋」，掀起其上衣才發現腰部原來有「生蛇」情況，因「生蛇」多數在免疫力低時容易出現的過濾性病毒，故要待打抗病毒針或服藥康復後一星期再接種。他認為政府疫苗須知應查詢市民過去四星期有沒有打過任何針，如曾接種抗病毒針或肺炎鏈球菌都應先讓免疫系統休息一個月才接種。

他又指市民「要清楚自己做緊咩先約（打針）」，目前算是私家醫生與接種中心分工合作，如市民未有了解自身情況貿然打針，現行制度下疫苗中心不會負責篩查，最終如出事難免成為「無頭公案」。他指如市民預約打針，檢查問診後如不適合打亦不會額外收費。

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