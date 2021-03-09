本港上月底開展接種武漢肺炎疫苗計劃，至今發生至少5宗嚴重異常事件，其中3人死亡，2人需接受深切治療，另有多人不適送院。部份個案經專家委員會初步檢視後，認為與接種疫苗沒有直接關係，能否獲政府疫苗保障基金補償仍存疑問。

有保險業人士指出，若接種疫苗後出現嚴重病況或不幸逝世，不會納入個人意外保險保障，「因為你明知去打針（接種），有個風險喺度，而唔係不可預料之事（unforeseeable）」。

市民應知接種風險 意外保險難受理

市民接種疫苗前，須簽署「接種須知」，以確認已閱讀及明白接種須知的內容等，包括可能出現的副作用。資深保險業人士潘榮輝指出，除非有附加條款，一般個人意外保險涵蓋的範圍，不包括接種疫苗後出現的副作用或引致身體受傷，因投保人接種疫苗前，理應清楚知道有關風險，「一般意外都唔會保，因為係你明知嘅事，知道有風險嘅事」。

潘榮輝續指，若投保人因接種疫苗後出現身體不適需住院接受治療，一般醫療保險都會提供有關的住院費用保障，金額視乎保單內容而定，但就不會有額外補償。他指出，若投保人接種疫苗後出現嚴重狀況如癱瘓或半身不遂等，部份危疾保險都會有保障，但需要醫生證明有關狀況是因接種疫苗後所致。

獲批政府補償需時：唔會即刻救到急

武肺疫苗面世後，不少保險公司都順勢推出疫苗保障，一般為現有客戶附加多一項保障，或以推廣優惠形式吸引新客戶投保，如需申請某種保險計劃，才會贈送疫苗保障，通常包括住院賠償及身故恩恤金等，後者由10萬至20萬元不等。至於副作用定義，保單條款一般都會參考世衞免疫接種後不良事件因果關係評估（AEFI）標準，而投保人亦須取得醫生證明有關副作用是因接種疫苗所引致。

潘榮輝提醒市民，要留意有關的疫苗保障條款細節，如有些保障是包括家庭成員，但賠償金額是以家庭還是以個人為單位，以及家庭成員的定義是否需同住等。

本港上月底開展接種武漢肺炎疫苗計劃至今，有3人接種後死亡，須轉交死因庭跟進，能否獲政府疫苗保障基金補償也成疑問；而且基金規定，索償期限是接種最後一劑疫苗起2年內，惟死因庭聆訊動輒以年計才展開。潘榮輝坦言，在這情況下，即使最後獲批補償，也可能要3、4年時間，「唔會即刻救到急」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！